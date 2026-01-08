samsung-galaxy-watch-ultra2

Již třetí provedení chytrých hodinek Galaxy Watch Ultra (první generace, „facelift“ a nyní regulérní druhá generace) láká na hned několik novinek i menší proměnu v oblasti rozměrů. S přihlédnutím k ceně 18,5 tisíce Kč by měly Galaxy Watch Ultra2 nabídnout to nejlepší ze světa chytrých hodinek vůbec, povedlo se jim to?
Technické parametry Samsung Galaxy Watch Ultra2Kompletní specifikace
|Konstrukce
|47,4 × 47,1 × 10,7 mm, 61,5 g, odolnost: IP69K
|Pásek
|kožený, umělý, vyměnitelný: ano (20 mm), zapínání: přezka
|Displej
|Super AMOLED, 1,52" (498 × 498 px), tvar: kruhový
|Systém
|Android Wear, kompatibilní s: Android
|Datové funkce
|Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, mobilní sítě: LTE, NFC: ano
|Chipset
|Snapdragon Wear Elite,
|Paměť
|RAM: 2 GB, vnitřní paměť: 64 GB, paměťové karty: ne
|Akumulátor
|800 mAh, nabíjení: bezdrátové
|Dostupnost
|červenec 2026, 18 499 Kč
Obsah balení: energie sbalená na cesty
V balení najdeme kromě hodinek a řemínku také moderní nabíjecí kolébkou zakončenou USB-C. V praxi to tak znamená, že hodinky můžete nabíjet rovnou z telefonu a na cestách máte alespoň teoreticky o jednu starost méně.
- nic důležitého nechybí
- kabel zakončený USB-C
Konstrukční zpracování: tenčí a odolnější, ale stále své
Ačkoliv je design extrémně subjektivní oblastí, přiznám se, že „polštářový“ vzhled původních Galaxy Watch Ultra mi k srdci příliš nepřirostl, na čemž se možná částečně podílela i testovaná barevná varianta. Nové Galaxy Watch Ultra2, přestože si zachovávají de facto identický vzhled, však dorazily v odlišném barevném provedení, které podle mého názoru vypadá o dost lépe a elegantněji. Nejedná se o jednolitý tmavý „kvádr“, ale o rozlišnou barvu lunety, podkladu pod ní a stran pouzdra barevně sladěných s tmavě zeleným řemínkem; zkrátka vypadá o dost lépe a také reprezentativněji. Při bližším zkoumání si můžeme všimnout také upraveného designu tlačítek na boku, která jsou stále tři a nejvýraznější prostřední je zamýšleno primárně jako tlačítko pro rychlé spuštění sportovních aktivit. Dvojstiskem horního tlačítka pak můžete rychle přeskakovat mezi spuštěnými aplikacemi atd. Nutno dodat, že luneta není otočná, což je docela škoda, stejně tak nepočítejte s otočnou korunkou, což také zamrzí, protože by tak mohlo sloužit (po menší úpravě) právě oranžové prostřední tlačítko.
Jakmile se budete s hodinkami potápět, použijete horní tlačítko k deaktivaci vodního zámku a odčerpání vody v reproduktoru; spodní pak typicky k pozastavení nebo vypnutí sportovního monitoringu. Možnost fyzického ovládání tedy stále máte k dispozici, přesto se nelze vzdát dojmu, že ať už korunka, či otočná luneta by byla na místě. V tomto ohledu jsme se tedy zlepšení nedočkali, avšak Samsung zapracoval na zvýšené odolnosti. Hodinky se nově chlubí potápěčskou certifikací EN13319, díky které se s nimi můžete potápět do hloubky až 40 metrů. Novinkou je rovněž IP69K, což znamená, že by hodinky teoreticky měly zvládnout důkladné umytí v myčce, tedy stříkání horké vody pod tlakem. Odolnost je alespoň dle dosavadního testování příkladná. Hodinky jsem používal mj. v moři a na pláži. Disponují totiž také certifikací pro používání ve slané vodě a safírové sklo displeje i další prvky zůstaly bez poskvrny, i když si budete u moře s dětmi hrát v písku.
Samotné nošení hodinek na zápěstí je rovněž bezproblémové, s hodinkami jsem běžně také spával, a to i s dodávaným silikonovým řemínkem. Pokud chcete více komfortu, je na místě si pořídit elastický textilní řemínek, který bude ještě pohodlnější, avšak ani na tento si nelze stěžovat. Díky dvojitému dírkování bude vaše zápěstí také relativně dýchat a ani po používání ve vodě tak nebudete mít potřebu si hodinky okamžitě sundat a vysušit. Nasazování, resp. sundávání řemínků pak obstarává dvojice tlačítek a sluší se zmínit, že nová generace řemínků je tenčí s tloušťkou 1,9 mm místo 2,9 mm.
Po konstrukční stránce potěší i tenčí tělo, kdy pouzdro měří nově 10,7 mm namísto 12,1 mm. Nutno dodat, že i přes snížení tloušťky řemínku a pouzdra ve výsledku nepůsobí nové Watch Ultra2 nijak výrazně subtilněji. Pozitivní rozhodně je, že jsou řemínky mezigeneračně kompatibilní. Nové pásky mají být podle výrobce také o 26 % lehčí a měkčí na dotek. Haptická odezva je pak tradičně na slušné úrovni; i v tomto případě (stejně jako mezi telefony Galaxy a iPhony) jsou na tom ale Apple Watch lépe. Je až s podivem, jak v oblasti haptického enginu Apple předběhl konkurenci a stále si udržuje náskok.
- špičková odolnost (včetně slané vody)
- kvalitní zpracování (safír, titan)
- mezigeneračně tenčí pouzdro i řemínky
- haptický engine od Applu má navrch
- schází otočná korunka či luneta
Displej: mírně větší, výrazně jasnějšíV oblasti displeje se toho na první pohled mnoho nezměnilo; velikost sice povyrostla na 1,52" oproti dřívějším 1,5", vizuálně je to však logicky takřka nepostřehnutelné. Zachováno zůstalo i safírové sklo, které skvěle odolává nástrahám každodenního používání i náročnějším zkouškám na dovolené. Vícekrát jsem během dovolené se zatajeným dechem kontroloval sklo displeje, ale na žádné škrábance jsem nenarazil a zůstalo tak bez poskvrny.
Bez pochyb nejdůležitějším upgradem je zvýšení maximálního jasu z maxima 3 000 nitů až na 5 000 nitů. Čitelnost je tak skutečně skvělá a ani v těch nejnáročnějších podmínkách, což bylo v mém případě ostré dopolední slunce v kombinaci s nasazenými slunečnými brýlemi, kdy vyšší jas oceníte, nebudete mít problém s čitelností. Samozřejmostí je také velké množství ciferníků, Always-On režim i pohotové reakce v podobě rozsvícení na zvednutí zápěstí. Velmi dobře fungoval také automatický jas a slušná je i responzivita displeje ihned po vynoření z vody.
- odolné safírové sklo
- špičkový jas až 5 000 nitů
- kvalitní obrazovka
- velké množství ciferníků i Always-On
Systém a výkon: nový Snapdragon a vychytané One UI 9.0
Samsung Galaxy Watch Ultra2 jsou po stránce výkonu vůbec prvními hodinkami (společně s Galaxy Watch9), které se dočkaly nasazení čipu Snapdragon Wear Elite, což má ve srovnání s předešlými Galaxy Watch Ultra znamenat konkrétně o třetinu vyšší výkon CPU a o 19 % výkonnější grafickou jednotku. Zároveň má být použitý čip energeticky efektivnější a zajišťovat přesnější měření nejrůznějších zdravotních i sportovních metrik. Ve spojení s Wear OS a nadstavbou One UI 9.0 mohu potvrdit, že se jedná o skutečně velmi svižné hodinky, kde na nic nebudete čekat, a logicky máte k dispozici pestrou nabídku doinstalovatelných aplikací, podporu bezkontaktního placení a maximální možnou provázanost v rámci ekosystému společnosti Samsung, stejně jako integrované Gemini, kdy postačí hodinky zvednout k ústům a začít AI využívat. K dispozici je rovněž 64GB úložiště, z něhož vám zůstane dostupných zhruba 51 GB, což je více než dostatek pro uložení podcastů, hudby, případně fotografií a mnoha aplikací.
Hodinky také zvládají LTE konektivitu a u českých operátorů podporují funkci sdílení tel. čísla označovanou např. jako OneNumber či Watch Connection. LTE konektivita se přitom může docela hodit, a to nejen kvůli možnosti být na příjmu, ale také z toho důvodu, že jsem si všiml vlastnosti hodinek se odpojit od telefonu (v mém případě se jednalo o Galaxy Z Fold8) i na relativně krátkou vzdálenost cca 10 metrů. Satelitní konektivita u tohoto modelu schází.
Samsung také dále razí přístup (podobně jako Apple), kdy různé funkce související s hodinkami dělí do několika různých aplikací. Kompletní správu hodinek do vysoké úrovně detailu najdete v aplikaci Wearable, kde si např. můžete zkontrolovat aktuálnost systému či nadstavby, ověřit dostupné úložiště, nastavit ciferníky atd.
Aplikace Health se pak soustředí na informování o veškerých sportovních a zdravotních údajích. Dokud měl Samsung v portfoliu pouze chytré hodinky (jako wearables měřící zdravotní/sportovní údaje), přišlo mi (stejně jako u Applu) dělení těchto aplikací trochu zbytečné. Vzhledem k tomu, že ale v portfoliu nyní má také chytrý prsten, lze jej s přimhouřeným okem chápat.
Co je však podle mého názoru stále zbytečné, je oddělení vybraných zdravotních funkcí do samostatné aplikace Health Monitor, jejíž přítomnost lze chápat spíše tak, že bylo pro výrobce jednodušší některé vychytávky vyčlenit „jinam“, aby se mu lépe obhajovala jejich nedostupnost pro konkurenční telefony s Androidem. Shodou okolností se totiž v Health Monitor dostupné funkce pojí výlučně s telefony Samsung; pokud byste tak například chtěli používat měření EKG, krevní tlak či spánkovou apnoe v kombinaci s telefonem značky Sony, Nothing či jakýmkoli jiným ne-Galaxy zařízením, máte smůlu a (oficiálně) k nim nemáte přístup. Srovnávání s Applem v tomto případě navíc není na místě, neboť ten má v tuto chvíli umožněnou kompatibilitu Apple Watch pouze s iPhony, což se ale zřejmě do budoucna změní s ohledem na požadavky EU.
- svižný chod systému a dostačující výkon
- chytrý systém Wear OS se všemi výhodami (placení, aplikace)
- zbytečná limitace majitelů telefonů jiných značek s Androidem
- relativně rychle se odpojí od smartphonu
Výdrž a nabíjení: výdrž, která potěší
Zásadní novinkou Galaxy Watch Ultra2 je výrazně větší baterie, která si polepšila a nově nabídne hodnotu 800 mAh. Není to tak dávno, co byly první chytré hodinky s touto kapacitou představeny, a zatímco některá konkurence s takto velkou baterií dokáže vykouzlit výdrž mnohdy výrazně převyšující jeden týden, zde je situace trochu odlišná. Pochopitelně se na tom do velké míry podílí samotný operační systém WearOS, který je zkrátka mnohem chytřejší, ale také energeticky náročnější.
Zatímco s původními Galaxy Watch Ultra (viz recenze z roku 2024) jsem zvládal na plné nabití zhruba 40 hodin používání, v případě novinky se jednalo přibližně o tři dny s monitoringem spánku během dvou nocí. V rámci dovolené jsem konkrétně naměřil plné nabití v neděli v 10:00, v pondělí ráno v 7:35 evidoval stav nabití 67 % (podle systému v tu chvíli měly hodinky zvládnout dalších 43 hodin). V úterý ráno v 8:03 ukazovaly 35 % a stejného dne ve 22:42 disponovaly 5 %, noc by tedy již nezvládly. Hodinky přitom měly zhruba polovinu času aktivovaný AoD a měření tepu každých 10 minut v klidu (nikoli nepřetržité měření), zapnutý monitoring spánku, index AGEs, veškeré notifikace (kterých však na telefon v době dovolené až tolik nechodilo) a každý den několik automaticky aktivovaných sportovních aktivit typu kratší chůze či plavání. Výdrž je tedy přibližně třídenní a vzhledem k použitému systému velmi solidní a uživatelé by neměli být zklamaní. Pro úplnost dodám, že hodinky nevyužívaly eSIM a byly víceméně neustále v kontaktu s telefonem.
Kde má naopak Samsung ještě velký prostor ke zlepšení, je rychlost nabíjení, která za cupertinskou i některou jinou konkurencí výrazně pokulhává. Přestože je výdrž mezigeneračně výrazně lepší, měl by se výrobce soustředit také na rychlost nabíjení, což se v tomto případě bohužel nestalo. Na internetu lze dohledat testy nabíjení, kdy se Galaxy Watch Ultra2 plně nabijí za 4 hodiny, v mém případě jsem naměřil doplnění z 10 % na 60 % za 61 minut. Doplnění z 10 na 28 % pak trvalo 19 minut a nabití na 44 % 40 minut. Nabití na 89 % trvalo hodinu a tři čtvrtě, kompletní nabití z 0 do 100 % cca 135 minut. Nabití na 98 % u původní generace přitom podle mého měření trvalo 77 minut, takže bylo (zřejmě nejen díky menší baterii) výrazně rychlejší. V případě Apple Watch Ultra 2 jsem pro zajímavost naměřil schopnost doplnit 50 % za rovných 30 minut a plné nabití trvalo hodinu a čtvrt.
Drobnou vadou na kráse je také nemožnost hodinky nabít skrze běžné nabíječky standardu Qi. Ve světě chytrých hodinek se sice nejedná o nic až tak neobvyklého, ale například konkurence od Huawei toto umí (třebaže je takové nabíjení pomalejší). Je proto škoda, že moderní chytré hodinky Samsung nabijete pouze skrze originální či certifikovanou nabíječku a využít nebudete moci ani reverzní bezdrátové nabíjení, které mnohé smartphony jihokorejského výrobce podporují.
- velmi solidní výdrž
- pomalé nabíjení
- bez podpory bezdrátového nabíjení z telefonů
Sportovní a zdravotní funkce: spánková apnoe a důraz na hydrataci
Nové Samsung Galaxy Watch Ultra2 staví na velmi solidních základech z předešlé generace, která přinesla například FTP test, jenž by měl změřit sportovní výkon v propojení například s rotopedem či možnost kombinovat několik sportů dohromady. Samozřejmostí je tak nepřeberná nabídka sportovních aktivit a třeba i nová možnost upozornění na hydrataci. Pokud byste se tak například rozhodli aktivovat režim trailový běh (toto upozornění však obdržíte i u jiných režimů), mohou vás hodinky varovat, když dojde k výraznějšímu úbytku tělesných tekutin a vybídnout vás k tomu doplnit tekutiny.
Další velkou novinkou je vylepšená detekce spánkové apnoe, kdy nově hodinky umí detailněji „vyčíslit“, jaké riziko vám hrozí, nikoli jen upozornit na spánkovou detekci jako takovou. Mezi další vychytávky (nikoliv však novinky) pak spadají již dříve uvedené funkce jako třeba možnost si změřit antioxidační index. V takovém případě si sundáte hodinky ze zápěstí a na zadní stranu se senzory přitlačíte palec. V mém případě jsem bez ohledu na to, co jsem konzumoval (uvádí se, že třeba konzumace mrkve tento index zvýší) měl stále hodnotu tohoto indexu velmi nízkou, s referenčním zařízením jsem však naměřené výsledky nekonzultoval.
Velmi hezky zpracovaný je také monitoring spánku, který vám nabídne podrobné informace, sdělí vám, které zvíře je vám, co se spánku týče, podobné, a udělá vám skóre skládající se z několika různých hodnot. Sledovat můžete např. také cevní zátěž a mnoho dalšího. Musím uznat, že aplikace Health je moc pěkně zpracovaná a přehledná. Sledovat můžete v rámci životních funkcí také proměnlivost srdečního tepu, frekvenci dýchání, teplotu kůže nebo okysličení krve.
K dispozici je rovněž dvoufrekvenční GPS s přesným určováním polohy a velmi spolehlivá automatická detekce sportovních režimů, která se řadí k jedněm z nejlepších na trhu. Například u některé konkurence se hodinky až po notné chvíli zeptají, zdali sportujete (často ve chvíli, kdy jste již vlastně skončili), zde je automatická detekce velmi pohotová a správně rozpozná například svižnou procházku a hezky a přesně ji změří díky schopné GPS. Samozřejmostí je také možnost využívat aplikace třetích stran a importovat/exportovat data, přičemž v průběhu letošního roku by ještě měla dorazit podpora potápěčské aplikace ve spolupráci s firmou Mares.
- velké množství sportovních režimů
- pěkně zpracovaná aplikace
- nové sportovní funkce
- schopná GPS
Zhodnocení
Samsung Galaxy Watch Ultra2 jsou vesměs povedené chytré hodinky, které si zachovaly osobitý vzhled i vybrané systémové limitace v podobě limitace některých zdravotních funkcí u uživatelů ne-Galaxy telefonů, v klíčové oblasti výdrže se však výrazně zlepšily. Dříve kritizovaná spíše slabší výdrž doznala znatelného vylepšení a hodinky lze nyní označit i za třídenního společníka. Pochvalu si zaslouží i za pestrou škálu sportovních a zdravotních funkcí, chytrý systém WearOS i nadprůměrnou odolnost, kdy si poradí například i se slanou vodou. Pořizovací cena je relativně vysoká, s klidným svědomím lze však konstatovat, že se již jedná o nejlepší chytré hodinky od Samsungu bez výrazných limitací, i když je rychlost nabíjení na pováženou.
Konkurence
Jasnou konkurencí jsou Apple Watch Ultra 3 s výrazně rychlejším nabíjením, praktičtějším formátem displeje, který je navíc větší, i lepší haptickou odezvou. Galaxy Watch Ultra2 si oproti tomu o něco delší výdrž a logicky i výhodu v podobě možnosti spárovat je s jakýmkoli telefonem s OS Android, i když s několika omezeními, který lze však neoficiálně obejít.
Apple Watch Ultra 3
|Konstrukce
|44 × 49 × 12 mm, 61,6 g, odolnost: ano
|Pásek
|umělý, vyměnitelný: ano
|Displej
|OLED, 1,98" (514 × 422 px)
|Systém
|watchOS, kompatibilní s: iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 5.3, LTE, Wi-Fi, NFC
|Akumulátor
|? mAh, nabíjení: bezdrátové
Pokud byste hledali cenově výrazně dostupnější, přesto v mnoha ohledech nijak horší (a v některých i výrazně lepší) alternativu pro Android i iOS, nabízí se nové Huawei Watch Fit 5 Pro. I ty využívají prémiové materiály, jako je titan či safírové sklo, přitom nabídnou větší a praktičtější displej, nižší hmotnost a výrazně delší výdrž. Přestože Huawei Watch nově neschází podpora bezkontaktního placení, jejich operační systém je z hlediska doinstalovatelnosti aplikací výrazně omezený.
Huawei Watch Fit 5 Pro
|Konstrukce
|44,5 × 40,8 × 9,5 mm, 30,4 g, odolnost: ano
|Pásek
|umělý, vyměnitelný: ano
|Displej
|AMOLED, 1,92" (480 × 408 px)
|Systém
|HarmonyOS, kompatibilní s: Android, iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 5.0, ne, NFC
|Akumulátor
|471 mAh, nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:00 hodin
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
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