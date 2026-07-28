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Čím budou lákat Apple Watch 12? Očekává se výkonnější procesor a lepší výdrž

Michal Pavlíček
Čím budou lákat Apple Watch 12? Očekává se výkonnější procesor a lepší výdrž
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Výdrž by se mohla o několik hodin prodloužit
  • Apple by mohl zpřesnit detekci vysokého krevního tlaku
  • Představení hodinek Watch 12 by mělo proběhnout v září

Přestože se blíží tradiční zářijová konference Apple, fanoušci očekávající revoluční změnu vzhledu hodinek Apple Watch budou nejspíš zklamaní. Podle nejnovějších informací serveru MacRumors (viz macrumors.com)a uznávaného analytika Marka Gurmana přinesou chystané Apple Watch Series 12 (i model Ultra 4) spíše skromnější, evoluční vylepšení. Výraznější změnu vzhledu prý Apple plánuje až v následujících letech.

Apple Watch 11Apple Watch 11Apple Watch 11Apple Watch 11Apple Watch 11
Apple Watch 11
Apple Watch 11
Apple Watch 11
Apple Watch 11
Apple Watch 11
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Současné Apple Watch 11

Největším mezigeneračním skokem tak má být nový procesor. Zatímco předchozí generace využívaly v podstatě stejný základ, Watch 12 dostane novou generaci procesoru označovanou zřejmě jako S11, nebo S12. Vyšší výpočetní výkon je klíčový především pro plynulý chod chytrých funkcí Siri AI a nových prvků v operačním systému watchOS.

Recenze Apple Watch 11 – Chytré a s dlouhou výdrží?
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Další prioritou pro Apple má být prodloužení výdrže na jedno nabití. Toho hodlá výrobce dosáhnout kombinací úspornějšího procesoru a mírného zvětšení fyzické kapacity samotné baterie. Současná 24hodinová výdrž při běžném používání by se tak o několik hodin mohla protáhnout. V oblasti zdraví se očekává pokročilejší notifikace při detekci vysokého krevního tlaku nebo přesnější sledování spánku.

V tuto chvíli se jeví pravděpodobný termín představení chytrých hodinek Watch 12 v září, společně s očekávanými iPhony. Doprovodit by je mohly i hodinky Watch Ultra 4, naopak s modelem SE, který bývá levnější, se letos zřejmě nesetkáme.

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