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Chtěli byste průhledné hodinky? Nothing prý chystá své první smartwatch

Marek Vacovský
Chtěli byste průhledné hodinky? Nothing prý chystá své první smartwatch
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Nothing podle nejnovějších úniků pracuje na svých prvních chytrých hodinkách pod hlavní značkou
  • Zařízení by mělo dorazit v září s ikonickým průhledným designem a cenovkou do 6,5 tisíc korun

Ačkoli jsme vás dnes informovali o vlně spekulací a nejasností kolem budoucnosti značky, technologický svět se již dívá dopředu. Zatímco vedení firmy v čele se spoluzakladatelem Akisem Evangelidisem vyvrací zprávy o opouštění trhů a vysvětluje probíhající reorganizaci, na veřejnost pronikají informace o další novince v produktovém portfoliu Nothingu.

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Podle známého analytika a informátora Yogeshe Brara totiž britská společnost intenzivně připravuje své první chytré hodinky pod hlavní značkou Nothing. Novinka by měla nabídnout charakteristický vizuální styl značky – tedy design stavějící na průhledných prvcích a futuristickém pojetí, které známe z jejích smartphonů a sluchátek. Představení je každopádně údajně naplánováno na letošní září, přičemž hodinky budou nejprve dostupné jen na vybraných trzích, což s velkou pravděpodobností bude znamenat, že v Česku ostrouháme.

Předpokládaná cena nového modelu by se měla pohybovat pod hranicí 300 dolarů (v přepočtu přibližně přibližně 6,5 tisíc korun bez daní), čímž by Nothing vstoupil do podstatně konkurenčnějšího segmentu, kde by se utkal s etablovanými rivaly, jako jsou například hodinky od OnePlus či základní modely dalších technologických gigantů.

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A jak připomíná androidauthority.com (viz androidauthority.com), společnost Nothing sice na trhu nositelné elektroniky nepůsobí jako úplný nováček, doposud však hodinky nabízela výhradně prostřednictvím své cenově dostupné podznačky CMF. Ty jsme samozřejmě na mobilenet.cz již měli možnost podrobně otestovat a musíme uznat, že se nám velice líbily – například díky přehledné mobilní aplikaci či pro jejich kvalitní AMOLED displej.

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CMF Watch 3 Pro
CMF Watch 3 Pro
CMF Watch 3 Pro
CMF Watch 3 Pro
CMF Watch 3 Pro
CMF Watch 3 Pro
CMF Watch 3 Pro
CMF Watch 3 Pro
Na celou obrazovku
CMF Watch 3 Pro se nám moc líbily

Otazník nad operačním systémem

Hlavní neznámou zatím zůstává softwarová platforma. Vzhledem k vyšší cenové hladině se nabízí otázka, zda se výrobce rozhodne pro operační systém Wear OS od Googlu, který by umožnil instalaci aplikací třetích stran, nebo zda zvolí vlastní systém a bude se soustředit spíše na delší výdrž na nabití, podobně například jako Huawei. Co byste od Nothingu raději viděl vy? Budeme rádi, když se s námi podělíte o názor v diskuzi pod článkem.

androidauthority.com,
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