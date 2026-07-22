Garmin představil svůj první fitness tracker bez displeje. Co všechno umí?

Garmin (viz garmin.com) rozšiřuje své portfolio nositelné elektroniky o novou kategorii –představila model Cirqa Smart Band – svůj první chytrý náramek bez obrazovky. Zařízení tak cílí na ty, kteří chtějí nepřetržitý přehled o svém zdravotním stavu a fyzické kondici, ale zároveň se chtějí vyhnout neustálým notifikacím a vizuálnímu rozptylování, jež běžné chytré hodinky přinášejí.
Jednou z největších předností novinky je také absence jakéhokoli předplatného (na rozdíl od mnohé konkurence typu Whoop) – veškerá naměřená data jsou tedy uživatelům plně k dispozici v mobilní aplikaci Garmin Connect. Zařízení na jedno nabití vydrží pracovat až 10 dní a díky textilnímu řemínku jej mohou nosit klasicky na zápěstí, nebo na paži.
Náramek každopádně dokáže automaticky detekovat a zaznamenávat celou řadu pohybových aktivit. Uživatelé pak mohou v aplikaci Garmin Connect své tréninky zpětně potvrdit či upravit, čímž systém postupně učí přesněji rozpoznávat jejich typické činnosti. Pro rychlé spuštění oblíbené aktivity slouží jediné postranní tlačítko. Navzdory absenci displeje nabízí Cirqa komplexní zdravotní metriky, na jaké jsou uživatelé hodinek Garmin zvyklí. Během dne i noci tedy měří tepovou frekvenci, Body Battery, saturaci kyslíkem, míru stresu či teplotu pokožky. Pro ženy nabízí také pokročilé sledování menstruačního cyklu a těhotenství s využitím nočních odchylek teploty pokožky.
Náramek též podrobně vyhodnocuje spánkové fáze, celkové skóre spánku, variabilitu tepové frekvence (HRV), dýchání i krátké denní zdřímnutí. Pro sportovce pak nabízí sledování více než 80 různých aktivit a pokročilé tréninkové metriky, jako je připravenost k tréninku, VO2 max, tréninkový status či doporučený čas regenerace, opět tedy vše, co uživatelé hodinek Garmin dobře znají. Pro přesné sledování trasy při venkovním běhu nebo jízdě na kole využívá technologii Connected GPS prostřednictvím spárovaného chytrého telefonu, takže vlastní GPS nemá. Nechybí nicméně bezpečnostní funkce LiveTrack pro sdílení polohy v reálném čase s blízkými.
Garmin Cirqa Smart Band bude k dispozici k objednání od 24. července s doporučenou maloobchodní cenou 4 990 Kč.