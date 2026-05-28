Dostupné chytré hodinky, kterými zaplatíte? Zvládají to nové Redmi Watch 6

Zhruba po roce a půl nadešel čas pro představení nových chytrých hodinek pod značkou Redmi. Dočkali jsme tak představení novinky Redmi Watch 6, která ctí moderní trendy, což signalizuje především hliníkové tělo či elegantní kovovou korunku. Hlavní díl práce však odvede 2,07" dotykový AMOLED displej s jemným rozlišením a jasem až 2 000 nitů. Čitelnost by tak měla být velice dobrá, a to i ve venkovních prostorech. Nechybí ani praktický Always-On.
Hodinky se hodí pro sport, neboť dokáží měřit v tuto chvíli více než 150 sportovních aktivit a nechybí jim zvýšená odolnost proti vodě až do 5 ATM. S hodinkami můžete přesně měřit také aktivity, neboť mají GPS. Další konektivita čítá Bluetooth 5.4 a NFC pro bezkontaktní platby. Ovšem pozor, existovat bude i verze bez NFC. Samozřejmostí je měření srdečního tepu, okysličení krve či vašeho spánku. To dnes již málokoho překvapí. Hodinky dále disponují i vnitřní 512MB pamětí.
S velkým displejem vzrostla také kapacita baterie na úctyhodných 550 mAh. Výrobce slibuje 12denní výdrž při aktivním používání se zapnutým režimem Always-On. Pakliže si jej odpustíte a snížíte i celkové nároky na hodinky, může se doba bez nabíječky protáhnout až na 24 dní.
Xiaomi Redmi Watch 6, které nabízí jeden z největších displejů, jenž na zápěstí můžete mít, se již prodávají na našem trhu prodávají za 2 399 Kč V případě verze s NFC je cena stanovena na 2 899 Kč.