Ačkoliv se snaží výrobci (včetně Samsungu, Googlu, Applu a mnoha dalších) implementovat do mobilních foťáků kdejakou „magii“, jeden zásadní problém zůstává: jedná se o tzv. posuvnou závěrku (označovanou také jako Rolling Shutter). Vlastností tohoto typu závěrky je pak problematické zachycení rychle se pohybujících objektů (například dětí či mazlíčků), které jsou kvůli tomu částečně zdeformované.
Inženýři společnosti Samsung se naštěstí rozhodli tento problém moderních smartphonů vyřešit. Podle dostupných informací se jihokorejský gigant soustředí na vývoj hybridního obrazového snímače s časováním závěrky, který má zamířit do vlajkových lodí nové generace, teoreticky snad již řady Galaxy S27. Samsung tak reaguje tak na poptávku (i ze strany Applu) po technologii globální závěrky (Global Shutter).
Nabízí se otázka, v čem je globální závěrka rozlišná od závěrky posuvné. Namísto toho, aby se data ze snímače četla sekvenčně (řádek po řádku, jako u posuvné závěrky), globální závěrka exponuje všechny pixely současně. Tím pádem zachytí celý snímek v jednom okamžiku a objekty v rychlém pohybu netrpí na deformaci. Globální závěrka však vyžaduje větší pixely, což jde proti aktuálnímu trendu soustředit se především na rozlišení/množství megapixelů. Posuvná závěrka je mj. oblíbená také pro menší energetický odběr a pochopitelně se jedná i o výrazně levnější řešení.
V rámci zachování rozumné ceny i rozlišení, Samsung údajně pracuje na senzoru, který částečně využívá i stávající technologii posuvné závěrky, novou strukturou pixelů a také pokročilé algoritmy. Podle všeho se má jednat o 12Mpx snímač s velikostí pixelů 1,5 µm seřazených ve formaci 2×2. Snímač s globální závěrkou má rovněž využívat zabudovaný převaděč z analogového signálu na digitální, který umožňuje rychlejší zachycení snímků.
Podle všeho tak Samsung nabídne hybridní řešení, které na jedné straně udržuje vysoké rozlišení (díky stávající architektuře posuvné závěrky), ale na straně druhé minimalizuje deformace obrazu při focení pohybujících se objektů. Svou roli má sehrát také AI a algoritmy, které finální nedokonalosti odstraní, jak uvádí Sisajournal viz sisajournal-e.com.
Tak takový problém má Samsung už X let shutter lag, kdy vyfotit dítě které běží je nereálné, u konkurence úplně v pohodě.
