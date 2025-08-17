Jak rychle se nabije 6 000mAh Motorola Edge 60 Pro 125W adaptérem téže značky?

Motorola pro letošní rok přišla s mírně upravenou strategií, kdy poprvé ve své historii prezentuje ohebný smartphone (Motorola Razr 60 Ultra) jako regulérní vlajkový model ve svém portfoliu. Pro fanoušky Ultra zařízení klasické konstrukce to může být na první pohled trochu škoda, model Edge 60 Pro má přesto mnohé co nabídnout a kromě toho, že boduje obecně skvělým poměrem cena/výkon, zaujme například také velmi rychlým nabíjením.
Motorola Edge 60 Pro kromě vysokého nabíjecího výkonu 90 W rovněž technologicky předběhla značky jako např. Google, Apple nebo Samsung díky nasazení křemíkové (Si/C) baterie s výrazně vyšší energetickou hustotou. Výsledkem je tenké zařízení s hmotností 186 gramů, které však disponuje 6 000mAh baterií. Nedošlo ani na žádné kompromisy stran bezdrátového nabíjení, neboť i to je přítomno a podporuje dosavadní standard Qi, tj. 15 W. Výrobci se rovněž povedlo kromě ochrany IP68 i IP69 zajistit také splnění amerického vojenského standardu MIL-STD-810H. Uživatelé tak mají v ruce stylový smartphone se špičkovou odolností a obří baterií.
V oblasti nastavení nabíjení je ochrana proti nadměrnému nabíjení s omezením na 80 %, aktivace rychlonabíjení, či naopak upozornění na pomalé nabíjení. Pro odemknutí plného nabíjecího potenciálu je nutné aktivovat možnost rychlonabíjení, kde výrobce varuje, že se zařízení může více zahřát, avšak v běžných pokojových teplotách jsme ani s nasazeným pouzdrem žádné výraznější zahřívání neregistrovali. A jak je na tom tedy novinka s rychlostí nabíjení? Níže přiložené nabíjecí grafy potvrzují, že přibližně během 40 minut se telefon nabije na cca 80 % (tj. na úroveň nabití odpovídající kapacitě 5 000 mAh, která je pro mnoho ostatních telefonů kapacitou maximální). Nabíjení bylo provedeno v kombinaci s originálním 125W adaptérem téhož výrobce.
Motorola Edge 60 Pro
|Rozměry
|160,7 × 73,1 × 8,2 mm, 186 g
|Displej
|POLED, 6,7" (2 712 × 1 220 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 8350,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, microSDHC
|Akumulátor
|6 000 mAh