mobilenet.cz na sociálních sítích

Jak rychle se nabije 6 000mAh Motorola Edge 60 Pro 125W adaptérem téže značky?

Ioannis Papadopoulos
Jak rychle se nabije 6 000mAh Motorola Edge 60 Pro 125W adaptérem téže značky?
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Novinka od Motoroly se chlubí podporou 90W drátového a 15W bezdrátového nabíjení
  • Maximální nabíjecí výkon je nejprve nutné aktivovat v nastavení
  • Edge 60 Pro využívá moderní křemíkovou baterii s obří kapacitou, přesto je tenký, lehký, ale také odolný
Motorola Edge 60 Pro
Kde koupitMotorola Edge 60 Pro 12GB/512GB
Koupit od 411 Kč × 26 měsíců na Mobil Pohotovost

Motorola pro letošní rok přišla s mírně upravenou strategií, kdy poprvé ve své historii prezentuje ohebný smartphone (Motorola Razr 60 Ultra) jako regulérní vlajkový model ve svém portfoliu. Pro fanoušky Ultra zařízení klasické konstrukce to může být na první pohled trochu škoda, model Edge 60 Pro má přesto mnohé co nabídnout a kromě toho, že boduje obecně skvělým poměrem cena/výkon, zaujme například také velmi rychlým nabíjením.

Recenze Motorola Edge 60 Pro – Stylovka, která se neztratí v davu
Přečtěte si také

Recenze Motorola Edge 60 Pro – Stylovka, která se neztratí v davu

Motorola Edge 60 Pro kromě vysokého nabíjecího výkonu 90 W rovněž technologicky předběhla značky jako např. Google, Apple nebo Samsung díky nasazení křemíkové (Si/C) baterie s výrazně vyšší energetickou hustotou. Výsledkem je tenké zařízení s hmotností 186 gramů, které však disponuje 6 000mAh baterií. Nedošlo ani na žádné kompromisy stran bezdrátového nabíjení, neboť i to je přítomno a podporuje dosavadní standard Qi, tj. 15 W. Výrobci se rovněž povedlo kromě ochrany IP68 i IP69 zajistit také splnění amerického vojenského standardu MIL-STD-810H. Uživatelé tak mají v ruce stylový smartphone se špičkovou odolností a obří baterií.

Recenze Motorola Razr 60 Ultra – Žiletka s (ne)zdravým sebevědomím
Přečtěte si také

Recenze Motorola Razr 60 Ultra – Žiletka s (ne)zdravým sebevědomím

V oblasti nastavení nabíjení je ochrana proti nadměrnému nabíjení s omezením na 80 %, aktivace rychlonabíjení, či naopak upozornění na pomalé nabíjení. Pro odemknutí plného nabíjecího potenciálu je nutné aktivovat možnost rychlonabíjení, kde výrobce varuje, že se zařízení může více zahřát, avšak v běžných pokojových teplotách jsme ani s nasazeným pouzdrem žádné výraznější zahřívání neregistrovali. A jak je na tom tedy novinka s rychlostí nabíjení? Níže přiložené nabíjecí grafy potvrzují, že přibližně během 40 minut se telefon nabije na cca 80 % (tj. na úroveň nabití odpovídající kapacitě 5 000 mAh, která je pro mnoho ostatních telefonů kapacitou maximální). Nabíjení bylo provedeno v kombinaci s originálním 125W adaptérem téhož výrobce.

Motorola Edge 60 ProPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Motorola Edge 60 Pro

Rozměry160,7 × 73,1 × 8,2 mm, 186 g
DisplejPOLED, 6,7" (2 712 × 1 220 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorMediaTek Dimensity 8350,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, microSDHC
Akumulátor6 000 mAh
, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze