Únik detailů odhaluje revoluční ovládání u sluchátek Samsung Galaxy Buds 4

Samsung se chystá představit novou generaci svých bezdrátových sluchátek Galaxy Buds 4 a díky detailnímu úniku informací z kódu One UI 8.5 známe klíčové detaily a funkce, o všem informuje Android Authority (viz androidauthoroty.com). Největší novinkou, která zcela mění interakci, jsou Head Gestures (ovládání pohyby hlavy). Budete moci kývnutím nebo zatřesením hlavy přijmout nebo odmítnout hovor, umlčet budík či odpovídat na otázky virtuálního asistenta.
Design modelů Buds 4 Pro si zachovává charakteristické nožičky, ale ty budou nově zploštělé, čímž se liší od trojúhelníkového tvaru současné generace. Nabíjecí pouzdro bylo přepracováno tak, že sluchátka v něm leží naplocho. Pouzdro bude navíc vybaveno tlačítkem, které spustí funkci pro nalezení ztraceného telefonu, a zřejmě i vlastním reproduktorem pro snazší lokalizaci.
Kromě pokročilé správy hovorů a notifikací sluchátka nabídnou Adaptivní potlačení hluku (Adaptive Noise Control) a 360° nahrávání zvuku. K manuálnímu ovládání poslouží funkce stisknutí a přejetí po nožičkách sluchátek. Nové modely Buds 4 a Buds 4 Pro s mírně větší baterií v pouzdře by měly být představeny koncem ledna, pravděpodobně po boku vlajkové řady Galaxy S26.
