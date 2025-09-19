Fotí dostatečně dobře? Vyzkoušeli jsme Samsung Galaxy S25 FE

Pátý člen vlajkové řady Galaxy S25 spatřil světlo světa hned zkraje září. Základní cena je pod hranicí 19 tisíc korun, a to znamená, že máme tu čest s mobilem, který sice není zcela prémiový, ale už by měl mít výbavu s minimem kompromisů. To se samozřejmě týká i fotoaparátů.
Nový Galaxy S25 FE má proto na zadní straně tři nejžádanější fotoaparáty: klasický, ultraširokoúhlý a zoomovací. Bohužel mezigeneračně se nijak nezlepšovalo a nelze očekávat, že vás fotoaparáty vyloženě oslní špičkovou kvalitou. Hlavní snímač má 50 megapixelů se standardní světelností f/1.8 a optickou stabilizací obrazu. Při běžném focení telefon fotí do 12,5 megapixelů, avšak velmi snadno můžete přepnout na 50 megapixelů, v podstatě jedním dotykem na displeji. Sekundární snímač s 12 Mpx a světelností f/2.2 je se záběrem 123° samozřejmě ultraširokoúhlý. Nakonec zde máme zmíněný teleobjektiv s možností 3× bezztrátového zoomu a optickou stabilizací obrazu. V jeho případě zamrzí nižší rozlišení 8 megapixelů, tady už by Samsung mohl přidat i v rámci řady FE.
Kvalita fotoaparátů odpovídá cenovému zařazení. Hlavní snímač sice vykresluje barvy lehce odlišně od reality, Samsung jim dodá více sytosti, avšak nejde o nějak propastný rozdíl. Snímky jsou ostré s vykreslenými detaily, a to zpravidla i za horších světelných podmínek. Obstojně si telefon vede i v noci, samozřejmě se bavíme o hlavním snímači. Například teleobjektiv má v noci už problémy zaostřit. Trojnásobné přiblížení se ale hodí a lze říci, že přítomnost této funkce není v dané kategorii zcela obvyklá.
Jediné zlepšení se letos událo v rámci čelního fotoaparátu, kde Samsung zvýšil rozlišení z 10 na 12 megapixelů. Za dobrého světla očekávejte kvalitní selfies, v noci to však i s patřičným režimem není zcela ono.
Záznam videa je nově umožněn v 8 K rozlišení s 30 snímky za vteřinu a výsledky jsou skutečně působivé a až překvapivě kvalitní. Vždy však můžete sáhnout po osvědčeném 4K s 60 FPS.
Samsung Galaxy S25 FE (testovací video) – 8K, 30 FPS
Samsung Galaxy S25 FE 256 GB
|Rozměry
|161,3 × 76,6 × 7,4 mm, 190 g
|Displej
|AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Samsung Exynos 2400 for Galaxy,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 512 GB / 256 GB / 128 GB, ne
|Akumulátor
|4 900 mAh
