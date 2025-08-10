Samsung uvádí 200Mpx snímač Isocell HP5 s rekordně malými pixely

Samsung rozšiřuje svou nabídku obrazových čipů o nový Isocell HP5 – 200megapixelový snímač pro prémiové smartphony. Novinka je zajímavá zejména tím, že nabízí pixely o velikosti pouhých 0,5 μm.
Snímač o velikosti 1/1,56" každopádně využívá pokročilé technologie Front Deep Trench Isolation (FDTI) a Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG), které zvyšují schopnost každého pixelu zachytit více světla i jemnější detaily.
Senzor nabízí také 2× senzorový zoom, což v kombinaci s 3× teleobjektivem znamená až 6× bezztrátový zoom. Podporuje také technologie Smart ISO Pro a staggered HDR pro věrnější barvy a širší dynamický rozsah. Z hlediska videa zvládne 4K při 120 fps, 8K při 30 fps nebo Full HD při 240 fps, a to včetně záznamu do 8–14bitových RAW formátů.
Nový Isocell HP5 je již v masové výrobě a podle gsmarena.com se brzy objeví v prvních zařízeních, mimo jiné v chystaném Vivu Y500 Pro.