Zvýší Samsung rychlost nabíjení? Nová nabíječka naznačuje, že ano

Michal Pavlíček
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Nově představený model podporuje 60W nabíjecí výkon
  • Takový zatím nedokáže využít žádný mobil od Samsungu
  • Spekuluje se, že jej využije chystaný Galaxy S26 Ultra

Samsung patří mezi výrobce, které nechává rychlost nabíjení vcelku chladným. V případě mobilních telefonů a běžných tabletů je tak doposud vrcholem výkon 45 W. Roky se spekuluje, zda jihokorejský výrobce přikročí k navýšení nabíjecího výkonu, avšak ke změně zřejmě dojde až zkraje příštího roku u očekávané řady Galaxy S26.

Samsung Galaxy S25 Ultra
60W nabíjení by se mohlo dočkat model Galaxy S26 Ultra, nástupce Galaxy S25 Ultra na fotografii

Spekulace nyní podpořil samotný Samsung, který představil a brzy uvede do prodeje novou nabíječku s výkonem 60 W (viz obchod-samsung.cz). Jde o standardní nabíjecí adaptér, který má na sobě USB-C vstup a podporuje maximální nabíjecí výkon 60 W. Takový v současné době nedokáže využít žádný telefon s logem Samsungu. Je tak nanejvýš pravděpodobné, že se jej dočkáme minimálně u vrcholného Samsungu Galaxy S26 Ultra. Nutno dodat, že k nabíjecímu adaptéru bude potřeba i patřičný kabel, který zmíněný výkon bude podporovat.

Samsung nabíjecí adaptér s 60 W

Nový produkt v rámci příslušenství s oficiálním názvem Samsung EP-T6010NB Power Adapter 60W už můžete spatřit i v českém obchodě Samsungu, a to za cenu 1 199 Kč. Nepřekvapivě je to cena poměrně vysoká, neboť můžeme zmínit, že například konkurenční Motorola prodává vlastní 68W adaptér za zhruba 600 Kč, přičemž k němu dostanete i potřebný kabel. Ten u Samsungu bohužel chybí.

Zrychlí Samsung bezdrátové nabíjení? Chystá údajně novou nabíječku
Je velmi pravděpodobné, že zařízeních od Samsungu schopných využít nový 60W nabíjecí adaptér bude v průběhu roku přibývat. Nelze vyloučit, že se tohoto výkonu dočká třeba i model Galaxy S26+, případně pak budoucí tablety. Samsung by takovým krokem alespoň oddělil vlajkové modely od přístrojů střední třídy. Aktuálně totiž 45W nabíjení podporuje Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ a třeba i výrazně levnější kousek Galaxy A56.

Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Jestli to bude jako rozdíl mezi 25W a 45W tedy žádný jen pár minut ani ne tak zbytečné.
