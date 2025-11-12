Zvýší Samsung rychlost nabíjení? Nová nabíječka naznačuje, že ano

Samsung patří mezi výrobce, které nechává rychlost nabíjení vcelku chladným. V případě mobilních telefonů a běžných tabletů je tak doposud vrcholem výkon 45 W. Roky se spekuluje, zda jihokorejský výrobce přikročí k navýšení nabíjecího výkonu, avšak ke změně zřejmě dojde až zkraje příštího roku u očekávané řady Galaxy S26.
Spekulace nyní podpořil samotný Samsung, který představil a brzy uvede do prodeje novou nabíječku s výkonem 60 W (viz obchod-samsung.cz). Jde o standardní nabíjecí adaptér, který má na sobě USB-C vstup a podporuje maximální nabíjecí výkon 60 W. Takový v současné době nedokáže využít žádný telefon s logem Samsungu. Je tak nanejvýš pravděpodobné, že se jej dočkáme minimálně u vrcholného Samsungu Galaxy S26 Ultra. Nutno dodat, že k nabíjecímu adaptéru bude potřeba i patřičný kabel, který zmíněný výkon bude podporovat.
Nový produkt v rámci příslušenství s oficiálním názvem Samsung EP-T6010NB Power Adapter 60W už můžete spatřit i v českém obchodě Samsungu, a to za cenu 1 199 Kč. Nepřekvapivě je to cena poměrně vysoká, neboť můžeme zmínit, že například konkurenční Motorola prodává vlastní 68W adaptér za zhruba 600 Kč, přičemž k němu dostanete i potřebný kabel. Ten u Samsungu bohužel chybí.
Je velmi pravděpodobné, že zařízeních od Samsungu schopných využít nový 60W nabíjecí adaptér bude v průběhu roku přibývat. Nelze vyloučit, že se tohoto výkonu dočká třeba i model Galaxy S26+, případně pak budoucí tablety. Samsung by takovým krokem alespoň oddělil vlajkové modely od přístrojů střední třídy. Aktuálně totiž 45W nabíjení podporuje Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ a třeba i výrazně levnější kousek Galaxy A56.
