mobilenet.cz na sociálních sítích

Oslní nejen baterií, ale i fotovýbavou? Podívejte se, jak fotí Samsung Galaxy Z Flip7

Ioannis Papadopoulos
3
Oslní nejen baterií, ale i fotovýbavou? Podívejte se, jak fotí Samsung Galaxy Z Flip7
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Letošní ohebné véčko od Samsungu přináší hned několik důležitých vylepšení
  • Došlo také na nějaké změny v oblasti fotovýbavy?
  • Posuďte sami, jak novinka fotí, nechybí ani ukázka videa
Samsung Galaxy Z Flip7
Kde koupitSamsung Galaxy Z Flip7 12GB/512GB
Koupit od 622 Kč × 26 měsíců na Mobil Pohotovost

Letošní generace ohebných smartphonů jihokorejského výrobce se dočkala dlouho žádané odtučňovací kúry, a to nejen u Galaxy Z Fold7, který se může pochlubit extrémně tenkým tělem, kdy je v rozevřeném stavu víceméně limitem samotná velikost USB-C konektoru, ale také u zeštíhleného Galaxy Z Flip7. Ten sice nenabídne tak extrémní tenkost, ale díky upravené konstrukci (nově je Z Flip širší) se ve výsledku drží mnohem pohodlněji. Výrobci se navíc povedlo při zachování hmotnosti (novinka je mezigeneračně pouze o 1 gram těžší) rozšířit kapacitu baterie o úctyhodných 300 mAh.

Samsung Galaxy Z Flip7 odolnost Jerry
Přečtěte si také

Samsung Galaxy Z Flip7 odolnost Jerry

Oblast, v níž nový Galaxy Z Flip7 již tolik neoslní, je fotovýbava. V loňském roce obdržel Z Flip6 slušný upgrade hlavního snímače, avšak letos je fotovýbava mezigeneračně stejná. Minimálně při pohledu na parametry, viz přiložená tabulka, tak zamrzí například absence automatického ostření u ultraširokoúhlého objektivu, kterou nabídne Galaxy S25 Edge. Do zmíněného modelu přitom výrobce vměstnal také 200Mpx snímač, tudíž je škoda, že jej nenajdeme i u Z Flipu7. Rozhodnutí je však zřejmě úzce svázáno také s pozicováním obou dvou produktů, kdy Galaxy Z Fold7 má být zkrátka lépe vybaveným, ale také výrazně dražším produktem. A jak novinka fotí? Níže si můžete prohlédnout několik testovacích snímků.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka
Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 10 Mpx
Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.2
Velikost senzoru 1/1,57" 1/3,2" 1/3,0"
Označení senzoru Samsung ISOCELL GN3 Samsung ISOCELL 3LU Samsung ISOCELL 3J1
Velikost pixelů 1,0 µm 1,12 µm 1,22 µm
Ohnisková vzdálenost/rozsah 23mm 13 mm (123˚) 23mm
Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace
Typ ostření Dual Pixel PDAF fixní fixní

Níže si můžete prohlédnout fotografie zachycené v různých světelných podmínkách včetně portrétu, nočních snímků či selfies. Pochválit lze svižně fungující fotoaplikaci, kterou lze v omezené míře ovládat i na vnějším displeji.

Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Na celou obrazovku
Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Na celou obrazovku
Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Na celou obrazovku
Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Na celou obrazovku

Samsung Galaxy Z Flip7 4K 30 FPS

Samsung Galaxy Z Flip7Přejít do katalogu

Samsung Galaxy Z Flip7

Rozměry85,5 × 75,2 × 13,7 mm, 188 g
DisplejAMOLED, 6,9" (2 520 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorSamsung Exynos 2500,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 256 GB / 512 GBne
Akumulátor4 300 mAh
, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Foťák hlavně UW by zasloužil vylepšit dát AF a 50MP..
Zobrazit odpovědi|Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze