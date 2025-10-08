Oslní nejen baterií, ale i fotovýbavou? Podívejte se, jak fotí Samsung Galaxy Z Flip7

Letošní generace ohebných smartphonů jihokorejského výrobce se dočkala dlouho žádané odtučňovací kúry, a to nejen u Galaxy Z Fold7, který se může pochlubit extrémně tenkým tělem, kdy je v rozevřeném stavu víceméně limitem samotná velikost USB-C konektoru, ale také u zeštíhleného Galaxy Z Flip7. Ten sice nenabídne tak extrémní tenkost, ale díky upravené konstrukci (nově je Z Flip širší) se ve výsledku drží mnohem pohodlněji. Výrobci se navíc povedlo při zachování hmotnosti (novinka je mezigeneračně pouze o 1 gram těžší) rozšířit kapacitu baterie o úctyhodných 300 mAh.
Oblast, v níž nový Galaxy Z Flip7 již tolik neoslní, je fotovýbava. V loňském roce obdržel Z Flip6 slušný upgrade hlavního snímače, avšak letos je fotovýbava mezigeneračně stejná. Minimálně při pohledu na parametry, viz přiložená tabulka, tak zamrzí například absence automatického ostření u ultraširokoúhlého objektivu, kterou nabídne Galaxy S25 Edge. Do zmíněného modelu přitom výrobce vměstnal také 200Mpx snímač, tudíž je škoda, že jej nenajdeme i u Z Flipu7. Rozhodnutí je však zřejmě úzce svázáno také s pozicováním obou dvou produktů, kdy Galaxy Z Fold7 má být zkrátka lépe vybaveným, ale také výrazně dražším produktem. A jak novinka fotí? Níže si můžete prohlédnout několik testovacích snímků.
|Hlavní fotoaparát
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|12 Mpx
|10 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.8
|f/2.2
|f/2.2
|Velikost senzoru
|1/1,57"
|1/3,2"
|1/3,0"
|Označení senzoru
|Samsung ISOCELL GN3
|Samsung ISOCELL 3LU
|Samsung ISOCELL 3J1
|Velikost pixelů
|1,0 µm
|1,12 µm
|1,22 µm
|Ohnisková vzdálenost/rozsah
|23mm
|13 mm (123˚)
|23mm
|Typ stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|bez stabilizace
|Typ ostření
|Dual Pixel PDAF
|fixní
|fixní
Níže si můžete prohlédnout fotografie zachycené v různých světelných podmínkách včetně portrétu, nočních snímků či selfies. Pochválit lze svižně fungující fotoaplikaci, kterou lze v omezené míře ovládat i na vnějším displeji.
Samsung Galaxy Z Flip7 4K 30 FPS
Samsung Galaxy Z Flip7
|Rozměry
|85,5 × 75,2 × 13,7 mm, 188 g
|Displej
|AMOLED, 6,9" (2 520 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Samsung Exynos 2500,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB / 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 300 mAh
