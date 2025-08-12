mobilenet.cz na sociálních sítích

Samsung dominuje trhu s ohebnými mobily. Za poslední rok svůj náskok ještě navýšil

Michal Pavlíček
Samsung dominuje trhu s ohebnými mobily. Za poslední rok svůj náskok ještě navýšil
Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz
  • Během 3. čtvrtletí Samsung drží 64% tržní podíl s ohebnými mobily
  • Meziročně jej vylepšil o 8 procentních bodů
  • Druhý je Huawei s 15% podílem

Telefony s ohebnými displeji jsou mezi námi už zhruba 6 let. Vše ve velké míře odstartoval jihokorejský Samsung, ačkoliv naprosté prvenství mu nenáleží. Trhu pak v podstatě celou dobu vládne a dle nejnovějších informací se na tom vůbec nic v dohledné době měnit nebude. Dle informací od Counterpoint Research, o kterých informuje korejský zdroj (viz yna.co.kr), se Samsung během 3. čtvrtletí roku 2025, konkrétně v období od července do konce září, dostal na 64% tržní podíl mezi výrobci skládacích mobilů. Meziročně si polepšil o 8 procentních bodů.

Samsung Galaxy Z Fold7Huawei Mate X5Honor Magic V5Motorola Razr 60 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold7
Huawei Mate X5
Honor Magic V5
Motorola Razr 60 Ultra
Na celou obrazovku

Samsungu se celkově daří, což dokazuje například druhá příčka, na které je Huawei s pouze 15% tržním podílem, který se navíc meziročně nezměnil. Bronzový stupínek třímá Motorola se 7% tržním podílem. Následující trojice je pak za sebou s velmi malými rozestupy. Čtvrtý je se 4% podílem Honor, stejný tržní podíl má i páté Vivo. Nejlepší šestku pak s 2% podílem uzavírá Xiaomi.

Recenze Samsung Galaxy Z Fold7 – Zpátky nejtenčí, opět nejlepší
Přečtěte si také

Recenze Samsung Galaxy Z Fold7 – Zpátky nejtenčí, opět nejlepší

„Globální dodávky skládacích chytrých telefonů meziročně vzrostly o 14 % a vyšplhaly se na rekordní čtvrtletní maximum, a to díky popularitě modelu Samsung Galaxy Z Fold 7,“ uvádí se ve zprávě Counterpoint Research. Je tak nasnadě, že Samsung se změnami v řadě Fold udělal letos opravdu dobře.

Chytré telefony s ohebnými displeji se ve třetím čtvrtletí letošního roku podílely 2,5 % a na všech dodávkách chytrých telefonů.

Cena iPhonu Fold má být astronomická. Přesto se čekají skvělá prodejní čísla
Přečtěte si také

Cena iPhonu Fold má být astronomická. Přesto se čekají skvělá prodejní čísla

Ve výhledu na příští rok se očekává, že trh s ohebnými mobily rychle poroste. Jednak díky poptávce po prémiových zařízeních a jednak díky očekávanému příchodu prvního ohebného mobilu od Applu, který by mohl být představen na podzim roku 2026.

yna.co.kr,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze