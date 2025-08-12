Samsung dominuje trhu s ohebnými mobily. Za poslední rok svůj náskok ještě navýšil

Telefony s ohebnými displeji jsou mezi námi už zhruba 6 let. Vše ve velké míře odstartoval jihokorejský Samsung, ačkoliv naprosté prvenství mu nenáleží. Trhu pak v podstatě celou dobu vládne a dle nejnovějších informací se na tom vůbec nic v dohledné době měnit nebude. Dle informací od Counterpoint Research, o kterých informuje korejský zdroj (viz yna.co.kr), se Samsung během 3. čtvrtletí roku 2025, konkrétně v období od července do konce září, dostal na 64% tržní podíl mezi výrobci skládacích mobilů. Meziročně si polepšil o 8 procentních bodů.
Samsungu se celkově daří, což dokazuje například druhá příčka, na které je Huawei s pouze 15% tržním podílem, který se navíc meziročně nezměnil. Bronzový stupínek třímá Motorola se 7% tržním podílem. Následující trojice je pak za sebou s velmi malými rozestupy. Čtvrtý je se 4% podílem Honor, stejný tržní podíl má i páté Vivo. Nejlepší šestku pak s 2% podílem uzavírá Xiaomi.
„Globální dodávky skládacích chytrých telefonů meziročně vzrostly o 14 % a vyšplhaly se na rekordní čtvrtletní maximum, a to díky popularitě modelu Samsung Galaxy Z Fold 7,“ uvádí se ve zprávě Counterpoint Research. Je tak nasnadě, že Samsung se změnami v řadě Fold udělal letos opravdu dobře.
Chytré telefony s ohebnými displeji se ve třetím čtvrtletí letošního roku podílely 2,5 % a na všech dodávkách chytrých telefonů.
Ve výhledu na příští rok se očekává, že trh s ohebnými mobily rychle poroste. Jednak díky poptávce po prémiových zařízeních a jednak díky očekávanému příchodu prvního ohebného mobilu od Applu, který by mohl být představen na podzim roku 2026.