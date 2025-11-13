Samsung chce vylepšit prodeje svých véček. Flip8 má být tenčí a lehčí

Samsung chystá pro svou skládací řadu na příští léto velké změny. Podle zprávy z The Bell (viz thebell.co.kr) se chystaný model Galaxy Z Flip8 zaměří na razantní redukci tloušťky a hmotnosti. Model Z Flip8 by měl být údajně nejméně o 10 % tenčí a lehčí než jeho předchůdce. Pokud by se tato spekulace potvrdila, znamenalo by to, že by tloušťka zařízení v otevřeném stavu dosáhla maximálně 6 milimetrů a v zavřeném stavu zhruba 12 milimetrů. Hmotnost by se pak mohla pohybovat kolem 170 gramů.
Údajné zaměření na rozměry a hmotnost ze strany Samsungu má mít hned několik důvodů. V prvé řadě prodeje současné generace Galaxy Z Flip7 jsou relativně slabé. Vzhledem k tomu, že model Galaxy Z Flip7 zůstal rozměrově podobný modelu Galaxy Z Flip6, zatímco model Galaxy Z Fold7 prošel výraznou dietou, je nyní řada na Flipu, aby se dočkal podobného přepracování. Opomenout nelze ani čínskou konkurenci, která se v poslední době intenzivně soustředí právě na tenkost a lehkost svých zařízení, a Samsung tak musí dohnat náskok, aby zůstal konkurenceschopný.
Samsung si od inovované konstrukce slibuje výrazné posílení prodejů. Společnost si údajně stanovila cíl prodat 6,7 miliónu kusů nadcházející generace skládacích modelů Flip8 a Fold8, což by představovalo 10% nárůst oproti jejich předchůdcům.
Zástupci jihokorejského výrobce samozřejmě bedlivě sledují trh a spekuluje se, že panují obavy z nástupu Applu do segmentu ohebných telefonů, který by mohl nastat právě během příštího roku. Samsung by tak rád eliminoval případný odliv zákazníků, k čemuž má přispět zatraktivnění klíčového Galaxy Z Flip8, jakožto zástupce oblíbených véček.
