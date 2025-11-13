mobilenet.cz na sociálních sítích

Samsung chce vylepšit prodeje svých véček. Flip8 má být tenčí a lehčí

Michal Pavlíček
3
Samsung chce vylepšit prodeje svých véček. Flip8 má být tenčí a lehčí
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Hmotnost by se mohla pohybovat kolem 170 gramů
  • Tloušťka v rozevřeném stavu by mohla klesnout k 6 milimetrů

Samsung chystá pro svou skládací řadu na příští léto velké změny. Podle zprávy z The Bell (viz thebell.co.kr) se chystaný model Galaxy Z Flip8 zaměří na razantní redukci tloušťky a hmotnosti. Model Z Flip8 by měl být údajně nejméně o 10 % tenčí a lehčí než jeho předchůdce. Pokud by se tato spekulace potvrdila, znamenalo by to, že by tloušťka zařízení v otevřeném stavu dosáhla maximálně 6 milimetrů a v zavřeném stavu zhruba 12 milimetrů. Hmotnost by se pak mohla pohybovat kolem 170 gramů.

Současný Samsung Galaxy Z Flip7 má po rozložení tloušťku 6,5 milimetrů

Údajné zaměření na rozměry a hmotnost ze strany Samsungu má mít hned několik důvodů. V prvé řadě prodeje současné generace Galaxy Z Flip7 jsou relativně slabé. Vzhledem k tomu, že model Galaxy Z Flip7 zůstal rozměrově podobný modelu Galaxy Z Flip6, zatímco model Galaxy Z Fold7 prošel výraznou dietou, je nyní řada na Flipu, aby se dočkal podobného přepracování. Opomenout nelze ani čínskou konkurenci, která se v poslední době intenzivně soustředí právě na tenkost a lehkost svých zařízení, a Samsung tak musí dohnat náskok, aby zůstal konkurenceschopný.

Samsung si od inovované konstrukce slibuje výrazné posílení prodejů. Společnost si údajně stanovila cíl prodat 6,7 miliónu kusů nadcházející generace skládacích modelů Flip8 a Fold8, což by představovalo 10% nárůst oproti jejich předchůdcům.

Zástupci jihokorejského výrobce samozřejmě bedlivě sledují trh a spekuluje se, že panují obavy z nástupu Applu do segmentu ohebných telefonů, který by mohl nastat právě během příštího roku. Samsung by tak rád eliminoval případný odliv zákazníků, k čemuž má přispět zatraktivnění klíčového Galaxy Z Flip8, jakožto zástupce oblíbených véček.

Diskuze ke článku
Lukas Klima
Lukas Klima
Nevím no, pořád mi ten okruh zájemců o skládačky příjde dost malý a že by zrovna tloušťka byla to co přiláká masy pochybuji. Pár uživatelů co to vyzkoušelo, se zase vrátilo ke klasické konstrukci a obecně tato zařízení vídám hodně málo. Když už, tak se má Samsung snažit bez ohledu na konkurenci a ne potom narychlo inovovat aby nebyl pozadu. Za mě je to stejně pořád spíš jen tech demo, než něco co bych musel mít.
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
To zní dobře.
