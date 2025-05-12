Mobil, kterého se nedočkáme. Zhlédněte alespoň unboxing na Samsungu Galaxy Z TriFold

Po měsících čekání Samsung zkraje prosince konečně představil svůj historicky první mobil, který disponuje dvakrát složitelným displejem. AMOLED panel disponuje úhlopříčkou 10" a po složení jej celý schováte bezpečně do nitra zařízení. Z venku je připraven proto ještě jeden AMOLED panel, tentokrát se standardní 6,5" úhlopříčkou. Výkon novince dodává procesor Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 16GB RAM a až 1TB úložiště.
Novinka může zaujmout i konstrukcí, která je odolná vůči vodě a při úplném rozložení se tloušťka smrskne na pouhých 3,9 milimetrů. Naopak při úplném složení Galaxy Z TriFoldu je tloušťka stále akceptovatelných 12,9 milimetrů.
Hned při premiéře výrobce bohužel oznámil očekávanou velmi omezenou dostupnost. Novinka zamíří nejprve na domácí jihokorejský trh a posléze se mohou těšit v Číně, Singapuru, Tchajwanu, Spojených arabských emirátech a USA. Zcela mimo zájem Samsungu tak zůstává například Evropa. Důvodem omezené dostupnosti může být samozřejmě i vysoká cena, která se v přepočtu pohybuje nad hranicí 60 tisíc korun s daní.
Výrobce přichystal alespoň unboxing video, kdy se můžeme na telefon detailně podívat a zjistit, co kromě něj zájemci obdrží v prodejním balení. Přítomen je samozřejmě USB kabel, dále nabíjecí adaptér o výkonu 45 W, klíček na slot pro nano SIM kartu a nakonec i ochranný kryt zvaný Carbon Shield Case. Na video však můžete zahlédnout i druhý ochranný kryt Carbon Standing Case, který poslouží i jako stojánek a bude nabízen samostatně jako dokoupitelné příslušenství.
Samsung Galaxy Z TriFold
|Rozměry
|159,2 × 75 × 12,9 mm, 309 g
|Displej
|AMOLED, 10" (2 160 × 1 584 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|5 600 mAh
Načíst všechny komentářePřidat názor