Michal Pavlíček
1
Mobil, kterého se nedočkáme. Zhlédněte alespoň unboxing na Samsungu Galaxy Z TriFold
Fotografie: Samsung
  • Historicky první dvakrát skládaný Samsung se začne prodávat v Jižní Koreji
  • Prodejní balení obsahuje nabíječku i ochranný kryt

Po měsících čekání Samsung zkraje prosince konečně představil svůj historicky první mobil, který disponuje dvakrát složitelným displejem. AMOLED panel disponuje úhlopříčkou 10" a po složení jej celý schováte bezpečně do nitra zařízení. Z venku je připraven proto ještě jeden AMOLED panel, tentokrát se standardní 6,5" úhlopříčkou. Výkon novince dodává procesor Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 16GB RAM a až 1TB úložiště.

Novinka může zaujmout i konstrukcí, která je odolná vůči vodě a při úplném rozložení se tloušťka smrskne na pouhých 3,9 milimetrů. Naopak při úplném složení Galaxy Z TriFoldu je tloušťka stále akceptovatelných 12,9 milimetrů.

Hned při premiéře výrobce bohužel oznámil očekávanou velmi omezenou dostupnost. Novinka zamíří nejprve na domácí jihokorejský trh a posléze se mohou těšit v Číně, Singapuru, Tchajwanu, Spojených arabských emirátech a USA. Zcela mimo zájem Samsungu tak zůstává například Evropa. Důvodem omezené dostupnosti může být samozřejmě i vysoká cena, která se v přepočtu pohybuje nad hranicí 60 tisíc korun s daní.

Výrobce přichystal alespoň unboxing video, kdy se můžeme na telefon detailně podívat a zjistit, co kromě něj zájemci obdrží v prodejním balení. Přítomen je samozřejmě USB kabel, dále nabíjecí adaptér o výkonu 45 W, klíček na slot pro nano SIM kartu a nakonec i ochranný kryt zvaný Carbon Shield Case. Na video však můžete zahlédnout i druhý ochranný kryt Carbon Standing Case, který poslouží i jako stojánek a bude nabízen samostatně jako dokoupitelné příslušenství.

Samsung Galaxy Z TriFold

Rozměry159,2 × 75 × 12,9 mm, 309 g
DisplejAMOLED, 10" (2 160 × 1 584 px)
Fotoaparát200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GBne
Akumulátor5 600 mAh
, ,
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Stejně je lepší počkat na 2 generace až se vše vychytá a vyladí, 1 gen zatím je spíš tech demo pro fanoušky co rádi zkoumají a dávají nápady.
