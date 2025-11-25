Cena iPhonu Fold má být astronomická. Přesto se čekají skvělá prodejní čísla

O ohebném iPhonu se skládací konstrukcí se spekuluje zhruba poslední dva až tři roky. Neustále se čeká, s čím se Apple vytasí, neboť drtivá většina konkurentů mobily se skládací konstrukcí vyrábí minimálně 5 let. Pracovní název onoho zařízení zní iPhone Fold a za zpožděním má dle různých spekulací stát to, že Apple chce vytvořit dokonalé zařízení, které nebude těžké a přitom plně funkční. Na displeji pak nemá být patrný žádný ohyb. Je však nutné dodat, že to je očekávané, neboť už na posledních generacích současných mobilů, například na Samsungu Galaxy Z Fold7 již ohyb není patrný.
Nově se začalo spekulovat o případné ceně iPhonu Fold a netřeba si nic nalhávat, nízká rozhodně nebude. Podle analytika společnosti Fubon Research (viz inveting.com), který odhad zakládá na datech z dodavatelského řetězce a požadavcích společnosti Apple na marži, se očekává cena 2 399 dolarů, což je v přepočtu zhruba 60 tisíc korun i s daní. A to je řeč o základní variantě. I tak by byl iPhone Fold výrazně dražší než konkurence od Samsungu, která startuje o bezmála o 10 tisíc korun níže.
I přes značně vysokou cenu, která by iPhone Fold kataputlovala mezi absolutně nejdražší mobily na trhu, se očekávají skvělá prodejní čísla. Apple by měl první generace iPhonu Fold prodat 15,4 miliónů kusů, přičemž jen v roce 2026 by mělo jít o 5,4 miliónů, a to jen za krátkou dobu, neboť představení se očekává v září příštího roku.
