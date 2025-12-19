Skládací Samsung Galaxy Z Fold8 má mít lepší fotoaparáty. Je nač se těšit?

V letošním roce Samsung poměrně výrazným způsobem vylepšil svůj prémiový skládací model z řady Galaxy Z Fold. Aktuální Galaxy Z Fold7 snížil hmotnost a tloušťku, současně se venkovní displej stal plně použitelným a v podstatě totožným s dnešními běžnými smartphony. Se zhruba půlročním předstihem se již spekuluje o tom, co nového by mohl přinést nástupce, tedy model Galaxy Z Fold8.
Těšit se dle informací serveru Galaxy Club (viz galaxyclub.nl) můžeme na vylepšení fotoaparátů, byť ne všech a současně nepůjde o nějaké šokující proměny. Například teleobjektiv již nebude 10megapixelový, ale 12megapixelový, přičemž si zachová trojnásobné bezztrátové přiblížení. Progresem má projít rovněž ultraširokoúhlý objektiv. Namísto 12 megapixelů poskytne 50megapixelové rozlišení a má jít o identický snímač, který nyní používá vlajkový model Galaxy S25 Ultra.
Naopak beze změny mají zůstat všechny zbývající fotoaparáty. Konkrétně jde o hlavní 200megapixelový objektiv a oba čelní fotoaparáty v displejích. U nich se změna nechystá. Více informací o Galaxy Z Foldu8 prozatím k dispozici není, což ovšem není překvapivé. Představil by se měl až v průběhu července 2026.