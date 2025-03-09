Samsung Galaxy G Fold se má představit za pár týdnů. Dostane se ale jen na 2 trhy

Samsung patří mezi přední výrobce zařízeních s ohebným displejem. V nabídce však nemá žádný dvakrát skládaný kousek, oproti tomu Huawei ano, a to již rok. Jihokorejský výrobce by však dle dostupných informací měl mít odpověď v rukávu a pouze čeká na vhodný moment k představení. Chystané zařízení by mohlo nést název Galaxy G Fold, případně Galaxy Z TriFold.
Nejnovější informace od ET News (viz etnews.com) naznačují, že by se přelomový Samsung Galaxy G Fold mohl představit ještě během září, konkrétně na jeho závěru v rámci speciální akce Galaxy Unpacked. Samsung by tak ukázal, že v segmentu ohebných zařízení chce nadále patřit mezi přední výrobce.
Pokud se však už těšíte na moderní a dvakrát ohebný Samsung, budete zřejmě zklamáni. Má se totiž jednat v podstatě o limitovanou edici. Hovoří se o výrobě pouhých 50 tisíc kusů, což je dokonce čtyřikrát méně, než se předpokládalo. Z tohoto důvodu se případný Galaxy G Fold má nabízet jen na dvou trzích, a to v Jižní Koreji a Číně.
Samsung má tímto krokem provést pomyslný veřejný test zájmu a odezvy ze stran uživatelů na prvních dvou trzích. Současně údajně nechce, aby novinka odváděla pozornost od současného Galaxy Z Foldu7, který přeci jen přinesl zásadní změny a Samsung nechce, aby byl zastíněn stájovým konkurentem.