Samsung Galaxy Z Fold7 má pozlaceného bratrance s více RAM

Samsung oficiálně uvedl (viz samsung.com) na čínský trh svůj exkluzivní skládací telefon Samsung W26. Tento model, který je prémiovým protějškem globálního Galaxy Z Fold7, pokračuje v tradici řady W, jež se vyznačuje drobnými designovými úpravami a především výrazně luxusnějším prodejním balením.
Hlavním hardwarovým vylepšením, které W26 odlišuje od mezinárodní verze, která je k dostání i na českém trhu, je integrace satelitní konektivity. Tato funkce umožňuje uživatelům v Číně využívat satelitní systém Tiantong pro volání a odesílání zpráv v oblastech bez běžného mobilního signálu, čímž značně zvyšuje spolehlivost komunikace.
Další změna se týká paměti. Samsung u modelu W26 standardizoval operační paměť na 16 GB RAM, která je k dispozici u obou variant, tedy s úložištěm 512 GB i 1 TB. V případě české verze je 16GB RAM dostupná jen u verze s 1 TB, a v případě 512GB varianty si uživatel musí vystačit s 12GB operační pamětí.
Z estetického hlediska je W26 k dispozici v barvách červená a černá, přičemž obě verze jsou zvýrazněny elegantními zlatými akcenty kolem rámu zařízení a modulů fotoaparátu. Tento detailní luxusní design se stal poznávacím znakem řady W v Číně.
Kromě samotného telefonu se Samsung zaměřil i na celkový dojem, který zanechá prodejní balení. Telefon je dodáván ve výrazně větší krabici s dalšími zlatými detaily, která obsahuje několik doplňků, jež se u českého kousku rozhodně nevyskytují. Konkrétně se jedná o kevlarové pouzdro sladěné barevně se samotným telefonem, dále 25W nabíjecí adaptér, USB-C kabel a ještě dárková poukázka v hodnotě v přepočtu zhruba 3 tisíc korun na další nákup.
Na čínském trhu je Samsung Galaxy W26 nabízen za cenu v přepočtu zhruba 56 tisíc korun u 512GB varianty, respektive za přibližně 62 tisíc korun i s daní v případě 1TB verze.