mobilenet.cz na sociálních sítích
Novinka Hlasujte v anketě tech awards 2025 — zvolte nejlepší smartphone a wearable roku

Samsung Galaxy Z Fold7 má pozlaceného bratrance s více RAM

Michal Pavlíček
Samsung Galaxy Z Fold7 má pozlaceného bratrance s více RAM
Fotografie: Samsung
  • Jde o speciální verze Galaxy SW26 pro čínský trh
  • Výrazně bohatší je prodejní balení

Samsung oficiálně uvedl (viz samsung.com) na čínský trh svůj exkluzivní skládací telefon Samsung W26. Tento model, který je prémiovým protějškem globálního Galaxy Z Fold7, pokračuje v tradici řady W, jež se vyznačuje drobnými designovými úpravami a především výrazně luxusnějším prodejním balením.

samsung Galaxy W26

Hlavním hardwarovým vylepšením, které W26 odlišuje od mezinárodní verze, která je k dostání i na českém trhu, je integrace satelitní konektivity. Tato funkce umožňuje uživatelům v Číně využívat satelitní systém Tiantong pro volání a odesílání zpráv v oblastech bez běžného mobilního signálu, čímž značně zvyšuje spolehlivost komunikace.

Recenze Samsung Galaxy Z Fold7 – Zpátky nejtenčí, opět nejlepší
Přečtěte si také

Recenze Samsung Galaxy Z Fold7 – Zpátky nejtenčí, opět nejlepší

Další změna se týká paměti. Samsung u modelu W26 standardizoval operační paměť na 16 GB RAM, která je k dispozici u obou variant, tedy s úložištěm 512 GB i 1 TB. V případě české verze je 16GB RAM dostupná jen u verze s 1 TB, a v případě 512GB varianty si uživatel musí vystačit s 12GB operační pamětí.

Samsung Galaxy W26Samsung Galaxy W26Samsung Galaxy W26
Samsung Galaxy W26
Samsung Galaxy W26
Samsung Galaxy W26
Na celou obrazovku

Z estetického hlediska je W26 k dispozici v barvách červená a černá, přičemž obě verze jsou zvýrazněny elegantními zlatými akcenty kolem rámu zařízení a modulů fotoaparátu. Tento detailní luxusní design se stal poznávacím znakem řady W v Číně.

Kromě samotného telefonu se Samsung zaměřil i na celkový dojem, který zanechá prodejní balení. Telefon je dodáván ve výrazně větší krabici s dalšími zlatými detaily, která obsahuje několik doplňků, jež se u českého kousku rozhodně nevyskytují. Konkrétně se jedná o kevlarové pouzdro sladěné barevně se samotným telefonem, dále 25W nabíjecí adaptér, USB-C kabel a ještě dárková poukázka v hodnotě v přepočtu zhruba 3 tisíc korun na další nákup.

Samsung Galaxy W26
Obsah prodejního balení

Na čínském trhu je Samsung Galaxy W26 nabízen za cenu v přepočtu zhruba 56 tisíc korun u 512GB varianty, respektive za přibližně 62 tisíc korun i s daní v případě 1TB verze.

samsung.com/cn, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze