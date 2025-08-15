Samsung Galaxy Z Flip7 nabízí oproti předešlé generaci mnoho nového. Namátkou lze zmínit větší obrazovky či vyšší kapacitu baterie. Zároveň si však také logicky zachovává řadu aspektů z předešlého modelu. Podařilo se výrobci letos vyřešit kritizované nedostatky, nebo v některých oblastech usnul na vavřínech?
Samsung Galaxy Z Flip7 recenze
Technické parametry Samsung Galaxy Z Flip7Kompletní specifikace
|Konstrukce
|85,5 × 75,2 × 13,7 mm, 188 g, konstrukce: rozevírací, odolnost: IP48
|Displej
|AMOLED, 6,9" (2 520 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|Samsung Exynos 2500, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB / 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: 2 000 / 300 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|4 300 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|červenec 2025, 29 999 Kč
Obsah balení: klasika
Tenká krabička obsahuje pouze samotný telefon a USB-C/USB-C kabel o maximálním výkonu 25 W, což odpovídá i nejvyššímu nabíjecímu výkonu zařízení. Balení neobsahuje žádné plastové materiály, za což si výrobce zaslouží pochvalu.
- kompaktní (environmentální) balení
Konstrukční zpracování: širší, tenčí, lepší
Galaxy Z Flip7 sice nepřináší tak extrémní proměnu, jakou můžeme spatřit u většího Z Foldu7, přesto doznal značeného vylepšení. Zkráceně řečeno je širší a tenčí, což přispívá k tomu, že se výrazně lépe drží a možná snad i vypadá o něco lépe, ačkoliv je to jen můj názor. Změna rozměrů evidentně prospěla také v oblasti rozložení interních komponent, navíc zůstala zachována hmotnost, která je mezigeneračně o pouhý jeden gram vyšší.
Stále se můžete spolehnout na ochranu IP48 nebo například „posilněný“ hliník a také sklo Corning Gorilla Glass Victus 2. Skutečně vlajkové ochrany, za kterou je označováno IP68/IP69 jsme se nedočkali, avšak různé testy odolnosti ukazují, že s IP48 se Z Flip7 nezalekne ani prachových částic. Stejně jako u smartphonů s IP68 je však záhodno se písku a podobným pevným částicím vyhýbat, neboť jsou schopné poškrábat i to nejlepší/nejtvrdší sklo. V tomto případě by teoreticky samozřejmě mohly poškodit také pant, který má příjemnou tuhost a umožňuje používání zařízení v různě „rozloženém“ stavu. Spíše servisní techniky pak bude zajímat informace, že Z Flip7 má upravenou konstrukci, co se zmiňované odolnosti týče, ačkoliv je zachováno IP48. Výhodou tohoto řešení jsou například úžasně tenké rámečky okolo vnějšího displeje.
Pochválit tradičně mohu také spolehlivou čtečku otisků prstů na pravém boku či bezproblémově fungující kolébku ovládání hlasitosti. Tyto prvky jsou i tentokrát v ideální výšce v zavřeném i rozevřeném stavu. Na levém boku je slot pro nanoSIM, naopak s podporou paměťových karet nepočítejte. Bezproblémová je rovněž haptická odezva, která však podle mého názoru stále nedosáhla na úroveň iPhonů či Pixelů.
- líbivý design, komfort držení
- kompaktnost zařízení (především v zavřeném stavu)
- svižná a spolehlivá čtečka otisků prstů
- zachování hmotnosti navzdory větší baterii
Displej: (téměř) nejlepší
Zatímco u loňské generace byla kritika na místě, neboť se obrazovky nijak nezměnily, u letošního modelu je tomu docela jinak. Oba displeje díky pozměněným rozměrům výrazně narostly, což platí především pro ten vnější. Nárůst z 3,4" na 4,1" je úctyhodný, navíc se jedná de facto o maximální možnou úhlopříčku v rámci zvolených rozměrů, neboť jsou rámečky extrémně tenké. Subjektivně tenčí než například u iPhonů 16 Pro a výrazně tenčí než ty u Galaxy Z Foldu7. V tomto ohledu si zkrátka výrobce zaslouží velkou pochvalu. Navíc nově již nechybí podpora 120Hz obnovovací frekvence pro plynulé zobrazení obsahu a animací a maximální jas dosahuje až 2 600 nitů.
Vnější displej je softwarově stále trochu zbytečně limitován, co se týče aplikací, které zde můžete připnout, což je navíc stále umožněno jen v „experimentálním“ režimu Labs. V tomto nastavení však nově rovnou upozorňuje na utilitu MultiStar, pomocí níž si můžete na vnější displej následně připnout víceméně libovolnou aplikaci. Stále tak zůstává s otazníkem, proč se Samsung uchyluje k tomuto krkolomnému řešení, když tuto funkcionalitu nabízí Motorola u svých véček v základu, ale řešení je to naštěstí funkční.
Vnitřní displej s větší úhlopříčkou 6,9" se nově používá díky větší šířce pohodlněji. Dostačující je obnovovací frekvence i jas (obě hodnoty jsou shodné s vnější obrazovkou), stejně tak si nelze stěžovat na jemnost 397 PPI. Také ohebné sklo má být nově odolnější a přestože je oblast pantu stále mírně viditelná, rušivá rozhodně není a při aktivované obrazovce o ní nebudete vědět, ohybu si takřka nevšimnete ani při přejetí prstem. UDC se vzhledem k vývoji u Z Foldu7 zřejmě jen tak nedočkáme, což platí také pro Dolby Vision.
- mezigeneračně větší uhlopříčky
- extrémně tenké rámečky u vnějšího displeje
- kvalitní zobrazovací panely
- bez podpory Dolby Vision
Zvuk: bez problémů
Galaxy Z Flip7 disponuje dvojicí hlasitých reproduktorů, které vykouzlí slušný stereo efekt i dostačující hlasitost. Pochopitelně rovněž neschází možnost stylově přijímat hovory rozevřením véčka, případně je naopak ukončit zaklapnutím telefonu.
- slušné hlasité reproduktory
Výkon hardwaru: Exynos bez problémů, nově s DeXem
Galaxy Z Flip7 je osazen čipsetem Exynos 2500, což je poměrně velká změna oproti předešlým modelům, které poháněl Snapdragon od Qualcommu. V praxi jsem se však (i ve srovnání s modelem Z Fold7) žádných rozdílů v rámci každodenního používání nedočkal. Výsledky v rámci benchmarků se sice mohou mírně lišit, přesto platí, že má telefon výkonu více než dost a během používání jsem se nesetkal s výraznějším zahříváním. Z další výbavy chválím nasazení rovnou 12 GB RAM LPDDR5X a 256/512GB úložiště typu UFS 4.0. V rámci srovnání s Motorolou si dovolím poznamenat, že u Razru 60 Ultra činí velikost úložiště vždy 512 GB.
- dostačující výkon
- velkorysá RAM i úložiště
Výdrž baterie: čím více, tím lépe
Poměrně zásadní inovací je navýšení kapacity baterie na rovných 4 300 mAh, díky čemuž je novinka skutečně již zcela spolehlivým jednodenním telefonem i při náročnějším používání a běžně může zvládat třeba i 1,5 dne na plné nabití. Limitem je nepochybně stále 25W nabíjení, což již nikoho neohromí a existují ohebná véčka, která zvládají takřka trojnásobný nabíjecí výkon. Na druhou stranu, Samsung nabídne 15W bezdrátové nabíjení i jeho reverzní bezdrátovou alternativu (4,5 W). Z 5 % kapacity baterie se lze dostat na 51 % za 34 minut, na 82 % celkem za 58 minut a plné nabití trvá přibližně hodinu a tři čtvrtě.
- mezigeneračně větší baterie
- podporuje bezdrátové (i reverzní) nabíjení
- nízký nabíjecí výkon
Konektivita: se vším všudy
Z vychytávek v oblasti konektivity nechybí 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC či eSIM a naprostou samozřejmostí jsou také navigační služby GPS, GLONASS, BDS či Galileo. Na rozdíl od Z Foldu však schází podpora UWB, tedy s výjimkou jihokorejské edice.
- bezproblémová konektivita
Fotoaparát: neohromí, ale ani vyloženě nezklame
V případě fotovýbavy spoléhá novinka na loňské senzory. U ultraširokoúhlého objektivu zamrzí zejména absence automatického ostření, díky kterému by bylo možné pořizovat také makra.
|Hlavní fotoaparát
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|12 Mpx
|10 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.8
|f/2.2
|f/2.2
|Velikost senzoru
|1/1,57"
|1/3,2"
|1/3,0"
|Označení senzoru
|Samsung ISOCELL GN3
|Samsung ISOCELL 3LU
|Samsung ISOCELL 3J1
|Velikost pixelů
|1,0 µm
|1,12 µm
|1,22 µm
|Ohnisková vzdálenost/rozsah
|23mm
|13 mm (123˚)
|23mm
|Typ stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|bez stabilizace
|Typ ostření
|Dual Pixel PDAF
|fixní
|fixní
Kvalita snímků tak ani letos neohromí, na druhou stranu vyloženě nezklame, zejména v případě primárního senzoru. Fotky z něj jsou barevně líbivé, mají správně nastavený kontrast i expozici, obvykle také slušně funguje HDR, i když občas narazí na určité limity. Ultraširokoúhlý objektiv drží krok v oblasti barevného podání, avšak množstvím detailů již pokulhává, stejně tak mu vůbec nesvědčí zhoršené světelné podmínky. Video lze natáčet max. v kvalitě 4K s 60 FPS, což platí i pro selfie kamerku, která má relativně široký rozsah záběru a snímky z ní jsou ucházející.
Samsung Galaxy Z Flip7 4K 30 FPS
- slušný primární snímač/
- slabší ultraširokoúhlý objektiv bez automatického ostření, který by mohl nahradit teleobjektiv
Software: za jedna s hvězdou
Galaxy Z Flip7 si zaslouží jedničku s hvězdičkou za 7letou softwarovou podporu i povedenou nadstavbu One UI. Velkou novinkou je rovněž podpora režimu DeX a samozřejmě lze těžit i z bohatého ekosystému včetně snadného napojení domácích spotřebičů typu praček, ledniček apod. Systém byl příkladně aktualizovaný a pěkně svižný.
- garance 7leté softwarové podpory
- povedená nadstavba + široký ekosystém
- nově umí DeX
Zhodnocení
Samsung Galaxy Z Flip7 je povedeným upgradem, který nabídne velmi slušnou výdrž na nabití, větší a lepší obrazovky, ale také třeba podporu režimu DeX. Nic není samozřejmě dokonalé, a výrobce má stále dost prostoru ke zlepšení v oblasti fotovýbavy či nabíjecího výkonu. Přesto hodnotím letošní model za povedenou volbu, zejména pokud vlastníte starší Z Flip a uvažujete o aktualizaci.
Konkurence
Motorola Razr 60 Ultra se může pochlubit štědřejším úložištěm, větší baterií i rychlejším nabíjením. Výkonnější je také čipset, ale reálný výkon je podobný s modelem Z Flip7.
Motorola Razr 60 Ultra
|Rozměry
|88,1 × 74 × 15,7 mm, 198 g
|Displej
|POLED, 7" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 700 mAh
Za velmi lákavou cenu si můžete pořídit loňský Z Flip6, který má menší obrazovky i baterii a nepodporuje režim DeX, ale někoho by mohl potěšit čipset od Qualcommu. Hlavním lákadlem je především výrazná cenová úspora.
Samsung Galaxy Z Flip6
|Rozměry
|85,1 × 71,9 × 14,9 mm, 187 g
|Displej
|AMOLED, 6,7" (2 640 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB / 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 000 mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz