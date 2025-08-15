mobilenet.cz na sociálních sítích
Samsung Galaxy Z Flip7
recenze

Samsung Galaxy Z Flip7

Tak dobrý, jak to jen jde
Ioannis Papadopoulos

Samsung letos uvedl rovnou tři ohebné smartphony a pomineme-li model FE, lze u obou zbývajících „foldablů“ konstatovat, že se konečně jedná o generaci, která minimálně na první pohled nabídne smysluplné změny a inovace. Je to skutečně pravda? A jak si v tomto ohledu vede kompaktnější a cenově dostupnější Galaxy Z Flip7?

Samsung Galaxy Z Flip7 nabízí oproti předešlé generaci mnoho nového. Namátkou lze zmínit větší obrazovky či vyšší kapacitu baterie. Zároveň si však také logicky zachovává řadu aspektů z předešlého modelu. Podařilo se výrobci letos vyřešit kritizované nedostatky, nebo v některých oblastech usnul na vavřínech?

Samsung Galaxy Z Flip7
Kde koupitSamsung Galaxy Z Flip7 12GB/512GB
Koupit od 622 Kč × 26 měsíců na Mobil Pohotovost

Samsung Galaxy Z Flip7 recenze

Technické parametry Samsung Galaxy Z Flip7

Kompletní specifikace
Konstrukce85,5 × 75,2 × 13,7 mm, 188 g, konstrukce: rozevírací, odolnost: IP48
DisplejAMOLED, 6,9" (2 520 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ChipsetSamsung Exynos 2500, , GPU: ano
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB / 512 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: 2 000 / 300 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 15
Akumulátor4 300 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostčervenec 2025, 29 999 Kč

Obsah balení: klasika

Tenká krabička obsahuje pouze samotný telefon a USB-C/USB-C kabel o maximálním výkonu 25 W, což odpovídá i nejvyššímu nabíjecímu výkonu zařízení. Balení neobsahuje žádné plastové materiály, za což si výrobce zaslouží pochvalu.

Líbilo se nám
  • kompaktní (environmentální) balení

Konstrukční zpracování: širší, tenčí, lepší

Galaxy Z Flip7 sice nepřináší tak extrémní proměnu, jakou můžeme spatřit u většího Z Foldu7, přesto doznal značeného vylepšení. Zkráceně řečeno je širší a tenčí, což přispívá k tomu, že se výrazně lépe drží a možná snad i vypadá o něco lépe, ačkoliv je to jen můj názor. Změna rozměrů evidentně prospěla také v oblasti rozložení interních komponent, navíc zůstala zachována hmotnost, která je mezigeneračně o pouhý jeden gram vyšší.

Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Na celou obrazovku

Stále se můžete spolehnout na ochranu IP48 nebo například „posilněný“ hliník a také sklo Corning Gorilla Glass Victus 2. Skutečně vlajkové ochrany, za kterou je označováno IP68/IP69 jsme se nedočkali, avšak různé testy odolnosti ukazují, že s IP48 se Z Flip7 nezalekne ani prachových částic. Stejně jako u smartphonů s IP68 je však záhodno se písku a podobným pevným částicím vyhýbat, neboť jsou schopné poškrábat i to nejlepší/nejtvrdší sklo. V tomto případě by teoreticky samozřejmě mohly poškodit také pant, který má příjemnou tuhost a umožňuje používání zařízení v různě „rozloženém“ stavu. Spíše servisní techniky pak bude zajímat informace, že Z Flip7 má upravenou konstrukci, co se zmiňované odolnosti týče, ačkoliv je zachováno IP48. Výhodou tohoto řešení jsou například úžasně tenké rámečky okolo vnějšího displeje.

Recenze Samsung Galaxy Z Fold7 – Zpátky nejtenčí, opět nejlepší
Přečtěte si také

Recenze Samsung Galaxy Z Fold7 – Zpátky nejtenčí, opět nejlepší

Pochválit tradičně mohu také spolehlivou čtečku otisků prstů na pravém boku či bezproblémově fungující kolébku ovládání hlasitosti. Tyto prvky jsou i tentokrát v ideální výšce v zavřeném i rozevřeném stavu. Na levém boku je slot pro nanoSIM, naopak s podporou paměťových karet nepočítejte. Bezproblémová je rovněž haptická odezva, která však podle mého názoru stále nedosáhla na úroveň iPhonů či Pixelů.

Líbilo se nám
  • líbivý design, komfort držení
  • kompaktnost zařízení (především v zavřeném stavu)
  • svižná a spolehlivá čtečka otisků prstů
  • zachování hmotnosti navzdory větší baterii
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Displej: (téměř) nejlepší

Zatímco u loňské generace byla kritika na místě, neboť se obrazovky nijak nezměnily, u letošního modelu je tomu docela jinak. Oba displeje díky pozměněným rozměrům výrazně narostly, což platí především pro ten vnější. Nárůst z 3,4" na 4,1" je úctyhodný, navíc se jedná de facto o maximální možnou úhlopříčku v rámci zvolených rozměrů, neboť jsou rámečky extrémně tenké. Subjektivně tenčí než například u iPhonů 16 Pro a výrazně tenčí než ty u Galaxy Z Foldu7. V tomto ohledu si zkrátka výrobce zaslouží velkou pochvalu. Navíc nově již nechybí podpora 120Hz obnovovací frekvence pro plynulé zobrazení obsahu a animací a maximální jas dosahuje až 2 600 nitů.

Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Na celou obrazovku

Vnější displej je softwarově stále trochu zbytečně limitován, co se týče aplikací, které zde můžete připnout, což je navíc stále umožněno jen v „experimentálním“ režimu Labs. V tomto nastavení však nově rovnou upozorňuje na utilitu MultiStar, pomocí níž si můžete na vnější displej následně připnout víceméně libovolnou aplikaci. Stále tak zůstává s otazníkem, proč se Samsung uchyluje k tomuto krkolomnému řešení, když tuto funkcionalitu nabízí Motorola u svých véček v základu, ale řešení je to naštěstí funkční.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE v redakci. Liší se vůbec nějak od loňského Flipu6?
Přečtěte si také

Samsung Galaxy Z Flip7 FE v redakci. Liší se vůbec nějak od loňského Flipu6?

Vnitřní displej s větší úhlopříčkou 6,9" se nově používá díky větší šířce pohodlněji. Dostačující je obnovovací frekvence i jas (obě hodnoty jsou shodné s vnější obrazovkou), stejně tak si nelze stěžovat na jemnost 397 PPI. Také ohebné sklo má být nově odolnější a přestože je oblast pantu stále mírně viditelná, rušivá rozhodně není a při aktivované obrazovce o ní nebudete vědět, ohybu si takřka nevšimnete ani při přejetí prstem. UDC se vzhledem k vývoji u Z Foldu7 zřejmě jen tak nedočkáme, což platí také pro Dolby Vision.

Líbilo se nám
  • mezigeneračně větší uhlopříčky
  • extrémně tenké rámečky u vnějšího displeje
  • kvalitní zobrazovací panely
Nelíbilo se nám
  • bez podpory Dolby Vision

Zvuk: bez problémů

Galaxy Z Flip7 disponuje dvojicí hlasitých reproduktorů, které vykouzlí slušný stereo efekt i dostačující hlasitost. Pochopitelně rovněž neschází možnost stylově přijímat hovory rozevřením véčka, případně je naopak ukončit zaklapnutím telefonu.

Líbilo se nám
  • slušné hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: Exynos bez problémů, nově s DeXem

Galaxy Z Flip7 je osazen čipsetem Exynos 2500, což je poměrně velká změna oproti předešlým modelům, které poháněl Snapdragon od Qualcommu. V praxi jsem se však (i ve srovnání s modelem Z Fold7) žádných rozdílů v rámci každodenního používání nedočkal. Výsledky v rámci benchmarků se sice mohou mírně lišit, přesto platí, že má telefon výkonu více než dost a během používání jsem se nesetkal s výraznějším zahříváním. Z další výbavy chválím nasazení rovnou 12 GB RAM LPDDR5X a 256/512GB úložiště typu UFS 4.0. V rámci srovnání s Motorolou si dovolím poznamenat, že u Razru 60 Ultra činí velikost úložiště vždy 512 GB.

Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7
Líbilo se nám
  • dostačující výkon
  • velkorysá RAM i úložiště

Výdrž baterie: čím více, tím lépe

Poměrně zásadní inovací je navýšení kapacity baterie na rovných 4 300 mAh, díky čemuž je novinka skutečně již zcela spolehlivým jednodenním telefonem i při náročnějším používání a běžně může zvládat třeba i 1,5 dne na plné nabití. Limitem je nepochybně stále 25W nabíjení, což již nikoho neohromí a existují ohebná véčka, která zvládají takřka trojnásobný nabíjecí výkon. Na druhou stranu, Samsung nabídne 15W bezdrátové nabíjení i jeho reverzní bezdrátovou alternativu (4,5 W). Z 5 % kapacity baterie se lze dostat na 51 % za 34 minut, na 82 % celkem za 58 minut a plné nabití trvá přibližně hodinu a tři čtvrtě.

Líbilo se nám
  • mezigeneračně větší baterie
  • podporuje bezdrátové (i reverzní) nabíjení
Nelíbilo se nám
  • nízký nabíjecí výkon
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Konektivita: se vším všudy

Z vychytávek v oblasti konektivity nechybí 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC či eSIM a naprostou samozřejmostí jsou také navigační služby GPS, GLONASS, BDS či Galileo. Na rozdíl od Z Foldu však schází podpora UWB, tedy s výjimkou jihokorejské edice.

Líbilo se nám
  • bezproblémová konektivita

Fotoaparát: neohromí, ale ani vyloženě nezklame

V případě fotovýbavy spoléhá novinka na loňské senzory. U ultraširokoúhlého objektivu zamrzí zejména absence automatického ostření, díky kterému by bylo možné pořizovat také makra.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka
Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 10 Mpx
Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.2
Velikost senzoru 1/1,57" 1/3,2" 1/3,0"
Označení senzoru Samsung ISOCELL GN3 Samsung ISOCELL 3LU Samsung ISOCELL 3J1
Velikost pixelů 1,0 µm 1,12 µm 1,22 µm
Ohnisková vzdálenost/rozsah 23mm 13 mm (123˚) 23mm
Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace
Typ ostření Dual Pixel PDAF fixní fixní

Kvalita snímků tak ani letos neohromí, na druhou stranu vyloženě nezklame, zejména v případě primárního senzoru. Fotky z něj jsou barevně líbivé, mají správně nastavený kontrast i expozici, obvykle také slušně funguje HDR, i když občas narazí na určité limity. Ultraširokoúhlý objektiv drží krok v oblasti barevného podání, avšak množstvím detailů již pokulhává, stejně tak mu vůbec nesvědčí zhoršené světelné podmínky. Video lze natáčet max. v kvalitě 4K s 60 FPS, což platí i pro selfie kamerku, která má relativně široký rozsah záběru a snímky z ní jsou ucházející.

Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Na celou obrazovku
Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Na celou obrazovku
Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Na celou obrazovku
Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Na celou obrazovku

Samsung Galaxy Z Flip7 4K 30 FPS

Líbilo se nám
  • slušný primární snímač/
  • slabší ultraširokoúhlý objektiv bez automatického ostření, který by mohl nahradit teleobjektiv

Software: za jedna s hvězdou

Galaxy Z Flip7 si zaslouží jedničku s hvězdičkou za 7letou softwarovou podporu i povedenou nadstavbu One UI. Velkou novinkou je rovněž podpora režimu DeX a samozřejmě lze těžit i z bohatého ekosystému včetně snadného napojení domácích spotřebičů typu praček, ledniček apod. Systém byl příkladně aktualizovaný a pěkně svižný.

Líbilo se nám
  • garance 7leté softwarové podpory
  • povedená nadstavba + široký ekosystém
  • nově umí DeX
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Zhodnocení

Samsung Galaxy Z Flip7 je povedeným upgradem, který nabídne velmi slušnou výdrž na nabití, větší a lepší obrazovky, ale také třeba podporu režimu DeX. Nic není samozřejmě dokonalé, a výrobce má stále dost prostoru ke zlepšení v oblasti fotovýbavy či nabíjecího výkonu. Přesto hodnotím letošní model za povedenou volbu, zejména pokud vlastníte starší Z Flip a uvažujete o aktualizaci.

Samsung Galaxy Z Flip7
Kde koupitSamsung Galaxy Z Flip7 12GB/512GB
Koupit od 622 Kč × 26 měsíců na Mobil Pohotovost

Konkurence

Motorola Razr 60 Ultra se může pochlubit štědřejším úložištěm, větší baterií i rychlejším nabíjením. Výkonnější je také čipset, ale reálný výkon je podobný s modelem Z Flip7.

Motorola Razr 60 UltraPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Motorola Razr 60 Ultra

Rozměry88,1 × 74 × 15,7 mm, 198 g
DisplejPOLED, 7" (3 120 × 1 440 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor4 700 mAh

Za velmi lákavou cenu si můžete pořídit loňský Z Flip6, který má menší obrazovky i baterii a nepodporuje režim DeX, ale někoho by mohl potěšit čipset od Qualcommu. Hlavním lákadlem je především výrazná cenová úspora.

Samsung Galaxy Z Flip6Přejít do kataloguPřečíst recenzi

Samsung Galaxy Z Flip6

Rozměry85,1 × 71,9 × 14,9 mm, 187 g
DisplejAMOLED, 6,7" (2 640 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Gen 3,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 256 GB / 512 GBne
Akumulátor4 000 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

samsung-galaxy-z-flip7
Klady
  • kompaktní rozměry a komfort držení
  • povedený systém, nově s podporou DeXu
  • dlouhá softwarová podpora
  • slušná výdrž (větší baterie)
  • dostačující výkon
  • extrémně tenké rámečky u vnějšího displeje
  • větší obrazovky
Zápory
  • slabší fotovýbava
  • pomalé 25W nabíjení
, ,
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze