Připravuje se Samsung na ohebný iPhone? Údajně pracuje na široké skládačce

Michal Pavlíček
1
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Široká skládačka by měla mít hlavní 7,58" ohebný displej
  • Po složení klesne úhlopříčka na 5,46"
  • Podporováno má být 25W drátové nabíjení

Samsung má aktuálně v nabídce dvě modelové řady ohebných telefonů, a to Z Fold a Z Flip. První představuje tradiční knížkový typ, druhá je oblíbeným véčkovým řešením. V příštím roce bychom se však mohli dočkat třetí varianty. Dle Sammy Guru (viz sammyguru.com) je v přípravě výrazně širší telefon, který by měl nabídnout vnitřní 7,58" OLED displej s poměrem stran 4:3. Po zavření bude k dispozici menší, ale nadále neobvykle široký OLED panel s 5,46" úhlopříčkou.

Bude takto vypadat třetí řada ohebných Samsungů?

Design telefon by měl dle uniklých nákresů připomínat například cestovní pas. Důvod vzniku takového modelu v nabídce Samsungu může být vcelku prostý. Spekuluje se totiž, že velmi podobnou konstrukci a vzhled má nabídnout první iPhone Fold od Applu a jihokorejský výrobce by proti němu rád postavil vlastního zástupce, který by mu mohl konkurovat.

Z výbavy se již spekuluje pouze o standardním 25W drátovém nabíjení. Případné zařízení této konstrukce by bylo vhodné na práci, avšak ideálně při ovládání oběma rukama, což je pochopitelné z důvodu výrazně větší tloušťky. Zda Samsung rozšíří nabídku skládacích zařízení, si budeme muset ještě počkat.

Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
🤣🤣 ještě že ti dva jsou.
