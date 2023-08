Kdy se dočkáme představení iPhonů 15? Možná už v první polovině září

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Představení nových iPhonů 15 se dočkáme co nevidět a kromě nespočtu různých úniků o hardwarové výbavě zde máme i první odhad konkrétního data odhalení. Podle zdrojů 9to5Mac by se mělo jednat o 13. září. Podporovat tuto teorii by měl i fakt, že v loňském roce došlo k představení ve středu 7. září, přičemž 13. září rovněž vychází na středu.

Pokud k představení 13. září skutečně dojde, očekává se, že předobjednávky odstartují v pátek 15. září a oficiální spuštění prodejů o týden později (22. září). Zda se v tento termín novinky skutečně představí, bychom se měli dozvědět v nadcházejících týdnech.