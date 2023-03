Newyorská policie varuje majitele sluchátek Apple AirPods Max. Proč?

Newyorská policie varovala, že zloději mají novou taktiku. Zaměřují se na lidi jdoucí po ulici, strhávají jim sluchátka přímo z hlavy a k útěku používají mopedy. Celkem čtyři muži v období od 28. ledna do 18. února nejméně 21krát udeřili při krádežích, které zasáhly velkou část čtvrtí od Tribecy až po Morningside Heights a mnoho oblastí mezi nimi. Při každé krádeži dvojice dojede k oběti, spolujezdec seskočí a strhne oběti sluchátka z uší.

WANTED GRAND LARCENY PATTERN: Know them? On numerous occasions the individuals riding on mopeds, approach the victim's from behind & remove Apple AirPod Max headphones off the victim's head. @NYPD10Pct Any info call us at 800-577-TIPS or anonymously post a tip on our website pic.twitter.com/YB3lDNLvOO