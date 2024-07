Policie se nedostala do telefonu střelce z Trumpova shromáždění. Pomůže FBI?

Fotografie: pixabay.com

Jak upozornil The Verge, vyšetřovatelé se snaží dostat do telefonu muže, který v sobotu na mítinku v Pensylvánii postřelil bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Střelba je vyšetřována jako pokus o atentát.

V prohlášení FBI stojí, že se úřadu podařilo získat telefon střelce k prozkoumání, ovšem podle deníku The New York Times úředníci v neděli při konferenčním hovoru novinářům sdělili, že se agentům v Pensylvánii nepodařilo do telefonu nabourat. Byl proto odeslán do laboratoře FBI v Quanticu ve Virginii, kde FBI doufá, že se jí podaří překonat ochranu telefonu heslem. „FBI nezjistila motiv střelcova jednání, ale pracujeme na určení sledu událostí a pohybů střelce před střelbou, sbíráme a přezkoumáváme důkazy, vedeme rozhovory a sledujeme všechny stopy. Získali jsme také střelcův telefon k vyšetření,“ uvádí doslova FBI.

Vyšetřovatelé se stále snaží objasnit motivy Thomase Matthewa Crookse, 20letého mladíka z Bethel Parku v Pensylvánii, kterého identifikovali jako střelce a odstřelovač jej několik vteřin po střelbě na 78letého Donalda Trumpa zneškodnil. Kevin Rojek, zvláštní agent FBI v Pittsburghu, měl sdělit deníku Times a dalším médiím, že agentura má přístup k některým Crooksovým textovým zprávám, ovšem nevnášejí do případu prozatím mnoho světla.

Úřad nespecifikoval, jaký telefon Crooks měl. Už v minulosti přitom podobné případy vyvolaly spoustu kontroverze, když některé technologické společnosti odmítly spolupracovat s policií – například když v roce 2015 Apple odmítl pomoci FBI obejít šifrování iPhonu střelce ze San Bernardina v Kalifornii s tím, že je odhodlaný bojovat za občanské svobody, kolektivní bezpečnost a soukromí, neboť by musel vytvořit nástroj, jenž by ohrozil bezpečnost všech iPhonů. FBI se nakonec podařilo do telefonu (tehdy šlo o iPhone 5c) proniknout s pomocí australské společnosti, které však úřad musel vyplatit za pomoc více než milion dolarů. Uvidíme, zda se v tomto případě podaří FBI do telefonu dostat, nebo bude muset opět spoléhat na pomoc od specializovaných technologických firem.