Retro: Nokia 6600 – počátky Symbianu v baculaté formě

V seriálu Retro společně vzpomínáme na legendární či jinak zajímavé telefony z nedávné minulosti. Dnes se přeneseme do roku, kdy jsme si odsouhlasili vstup do EU, českým prezidentem byl zvolen Václav Klaus a Apple vydal verzi macOS zvanou Panther. Možná jste již poznali, že se jedná o rok 2003, ve kterém byla světu oficiálně představena Nokia 6600.

Nokia 6600 – retro

Šlo stále o jeden z prvních počinů finské Nokie nabízející operační systém Symbian sedmé generace, který navazoval například na o něco starší Nokie 7650 a 3650. V tomto pokusu již Nokia sáhla po přeci jen běžnějšímu vzhledu a klasické konstrukci. Telefon byl na dálku rozpoznatelný svým baculatým vzhledem, který byl nezbytný pro umístění speciálních kláves po stranách alfanumerického bloku.

Před 17 lety jsme si zvykali na chytré telefony.

Před 17 lety jsme si teprve jen velmi pozvolna zvykali na pojem chytrý telefon a také na to, že takový přístroj je zpravidla větší. Například i kvůli displeji, byť jeho úhlopříčka jen nepatrně překročila 2 palce. Ona „chytrost“ spočívala v tehdy téměř neomezených možnostech. Chyběla vám v telefonu nějaká funkce? Žádný problém, doinstalovali jste si ji. Nikoliv však pohodlnou návštěvou virtuálního obchodu s aplikacemi, na takové vymoženosti jsme si ještě museli počkat. Uživatelé chytrých telefonů však platili za zkušenější a nečinil jim problém si patřičnou aplikaci nalézt, stáhnout a správně nainstalovat.

Telefon se bez obtíží dostal na internet a nechybělo mu ani dnes běžné Bluetooth, byť se neobešel ani bez infraportu. Ten zde ale nebyl pro ovládání elektroniky, ale pro přenos souborů. Dovedete si představit, že jste museli dva telefony držet blízko u sebe a dát pozor, aby se moc nepohnuly? I to byly počátky bezdrátového sdílení souborů.

Video jste mohli nahrávat 11 vteřin, se zvukem jen 9!

Barevný displej otevřel možnosti prohlížení obrázků a fotografií. Do telefonů se tak kolem roku 2003 začaly dostávat digitální fotoaparáty. VGA rozlišení v Nokii 660 patřilo k tomu lepšímu a výdobytkem moderní techniky byl záznam videa. Maximální délka byla 9 vteřin, pokud jste se obešli bez zvuku, tak dokonce vteřin 11!

Nokia 6600 se díky nepříliš velké konkurenci stala populární, svou roli sehrála také dominance značky. Vše navzdory zpočátku vysoké ceně, na českém trhu se pohybovala kolem 18 tisíc korun. Pokud bychom se s cenou přenesli do dnešní doby, mohla by Nokia 6600 stát i více než 25 tisíc korun. Směle by se řadila mezi ty nejdražší telefony současnosti.

Mobilní telefon Nokia 6600 do seriálu Retro zapůjčil pan Lukáš Vávra. Tímto mu mockrát děkujeme.