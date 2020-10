Nový rok, nové Apple Watch. Nejnovější chytré hodinky od Applu, tentokrát s číslem 6, přicházejí v nových barevných variantách, s jasnějším Always-On displejem a také schopností změřit okysličení krve. Jaké jsou jejich silné a slabé stránky?

Nové Apple Watch 6 a cenově dostupné Apple Watch SE dorazily, na rozdíl od iPhonů 12, bez zpoždění, o revoluci (kterou očekáváme právě u nových iPhonů) však v tomto případě nemůže být řeč. Testované Apple Watch 6 vycházejí z předešlých Apple Watch 5, od nichž přejaly design i většinu výbavy. Jaké jsou tedy novinky a stojí vůbec nové hodinky od Applu za investici přesahující 11 tisíc korun?

Apple Watch 6 – videorecenze

Technické parametry Apple Watch 6 40 mm Kompletní specifikace Konstrukce 40 × 34 × 10,4 mm , 39,7 g , odolnost: ano Pásek kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano , zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,57" (394 × 324 px), tvar: hranatý Systém watchOS , kompatibilní s: iOS Datové funkce Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: 802.11b/g/n, mobilní sítě: ?, NFC: ano Chipset Paměť RAM: 1 GB , vnitřní paměť: 32 GB , paměťové karty: ne Akumulátor 266 mAh , nabíjení: bezdrátové Dostupnost září 2020, Kč

Obsah balení: vše, jen ne environmentální

Apple si tradičně dává záležet nejen na vzhledu svých produktů, ale také na samotném balení. Příliš proto nepřekvapí minimalistická krabička pečlivě obalená celofánem. Před jejím rozbalením doporučuji si na stole udělat dostatek místa, protože záhy začnete tahat jednotlivé přihrádky a manuály z hlavní krabičky jako kouzelník králíky z klobouku. Jistě, všechen ten obalový materiál se stará o to, že se hodinky s řemínkem nepoškodí, navíc vám dává najevo, že jste si koupili něco prémiového. Na druhou stranu si nedokážu odpustit rýpnutí do společnosti, která se během každé své konference kasá tím, jak je environmentální. I přestože je většina materiálů recyklovaných, podle mě by bylo více environmentální zredukovat počet přihrádek, krabiček a celkově balícího materiálu.

První dojmy z Apple Watch 6 – první dojmy

Jakmile se vám vše podaří „vydolovat“, čeká na vás tělo hodinek a v mém případě silikonový řemínek ve dvou velikostech (nikoliv tloušťky, ale délky). Dále zde najdeme kabel potřebný k nabíjení, nově již bez adaptéru. Kabel je zakončen USB-A konektorem, osobně bych však preferoval, kdyby Apple nasadil modernější a praktičtější USB-C.

Konstrukční zpracování: prémiové zpracování za prémiovou cenu

Největší změnou u nových Apple Watch 6 je z hlediska designu (a to bez nadsázky) barva, hodinky totiž byly představeny v červené edici (PRODUCT)RED, jejímž nákupem přispějete na dobrou věc. V mém případě se bohužel jedná o fádní šedou variantu v menším (40mm) podání. Tvar, umístění korunky, reproduktoru či senzorů zůstává naprosto identický s Apple Watch 5, jejichž podrobnou recenzi vám doporučuji si přečíst.

Pochopitelně stále můžete měnit řemínky, kompatibilní budou i ty z předchozích Apple Wawch. Jejich výměna je i tentokrát extrémně snadná. Pochválit musím také hmotnost zhruba 40 gramů, díky čemuž o hodinkách na zápěstí v podstatě nevíte. 40mm varianta rozhodně nevypadá ani na mužském zápěstí nijak „zženštile“, pro osobní potřebu bych však (i kvůli většímu displeji) volil 44mm verzi.

Apple Watch a také iPhony jednoznačně bodují skvělou haptickou odezvou. Hodinky zvládnou vibrovat velmi jemně, ale také výrazně. Často jsem měl pocit, že se v hodinkách nachází celá řada vibračních motůrků, které je rozvibrují na různých místech. Příjemná haptická odezva hraje důležitou roli, hodinky vás pomocí ní mohou budit, upozorňovat na notifikace nebo zkrátka doprovází navigaci prostředím, která je tak o poznání příjemnější.

Z dalších vlastností vypíchnu zvýšenou odolnost, takže si s hodinkami můžete dát klidně sprchu nebo se jít vykoupat. S potápěním bych byl však už opatrný, ačkoliv se hodinky chlubí vodotěsností do 5 ATM. Poměrně unikátní je také způsob odstranění vody z reproduktoru. Apple Watch 6 jsou zkrátka designově povedené chytré hodinky s prémiovým zpracováním, zde nelze nic vytknout.

Líbilo se nám vyměnitelné pásky

nabízeny ve dvou velikostech

fantastická haptická odezva

vysoká odolnost

elegantní design

Nelíbilo se nám stejné jako předešlé Apple Watch

Displej: jasný OLED je ještě jasnější

U displeje se nezměnilo rozlišení (394 × 324 pixelů) ani úhlopříčka, která činí u testované 40mm verze 1,57". Stále se navíc jedná o krásný OLED panel s živými barvami, bezproblémovými pozorovacími úhly a vysokým maximálním jasem (přibližně tisíc nitů). Nejzásadnějšího vylepšení se dočkal režim Always-On, který má být o nově 250 % jasnější ve srovnání s Watch 5. Z používání mohu potvrdit, že je displej Always-On opravdu nadprůměrně jasný. Také máte nově možnost si na displej umístit Memoji, ať už vaše nebo podobu vybraných zvířat. Celkově se nabídka ciferníků s různě nastavitelnou barevností či komplikacemi opět rozšířila, což je však zásluhou spíše nového systému než samotných Apple Watch 6.

Na celou obrazovku Jelikož zůstal displej ve všech dalších oblastech stejný, nezbývá mi než dodat, že rámečky nepatří k těm nejtenčím, zejména pokud je srovnáme s opravdu tenkými rámečky u telefonů. Ve světě chytrých hodinek k tomu však nelze nic namítat. Stejně tak jsem neměl problém s odolností sklíčka, které po několikadenním používání nejevilo žádné známky škrábanců či jiného poškození. Mírně zamrzí absence Force Touch, díky němuž dokázaly hodinky reagovat také na sílu stisku, ten byl však odstraněn s novým watchOS a samotné Apple Watch 6 za to tedy opět nemohou.

Líbilo se nám kvalitní OLED panel

jasnější režim Always-On