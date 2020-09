Apple „myslí“ na přírodu, k nejdražším Apple Watch však adaptér přibalí

Včera jsme vás informovali o důvodech, proč se Apple rozhodl nedodávat napájecí adaptér do balení nových Apple Watch 6 a Apple Watch SE. Záhy se však bohužel ukázalo, že environmentální narativ, který výrobce prezentuje kdykoli jen může, má jednu vadu na kráse. Nejdražší varianty Apple Watch, tedy titanová verze a také edice Apple Watch Hermès , dorazí s 5W napájecím adaptérem, jak uvádí stránky Applu (na které upozornil redaktor Bloomberg, Mark Gurman).

Looks like the Apple Watch titanium and Hermes models still have the power adapter. So the more expensive versions keep it. Makes it seem like its less of an an environment thing and more cost-driven.