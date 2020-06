watchOS 7 naučí vaše hodinky sledovat spánek a mnoho dalšího

Fotografie: Apple

Apple v rámci WWDC představil také nový operační systém pro chytré hodinky – watchOS 7. Novinka přijde s několika zásadními vylepšeními, jako je zbrusu nová aplikace pro sportování, která se nyní jmenuje Fitness, a také se sledováním spánku.

Nový systém se nainstaluje do Apple Watch Series 3 a novějších, což znamená, že první dvě generace už toto vylepšení nedostanou. Pro běh watchOS 7 je také potřeba iPhone 6s nebo novější a iOS 14.

Máte pocit, že málo spíte?

Jedním z hlavních vylepšení pro všechny, kteří splní tyto požadavky, pak bude sledování spánku, což je velice žádaná funkce, kterou disponuje i mnohem levnější konkurence. Můžete si tak kromě budíku nastavit i čas, kdy se chcete do postele dostat a hodinky vás jemně upozorní na to, že už máte po večerce. Tím se také přenastaví jak hodinky, tak iPhone do módu, kdy vás nebudou obtěžovat notifikace a taktéž se mohou aktivovat některé předvolby ohledně chytré domácnosti.

Ještě chytřejší ciferníky

Novinek se dočkají i takzvané „komplikace“, což jsou jakési widgety na domovských obrazovkách, respektive cifernících hodinek. Ty mohou být nově mnohem interaktivnější a můžete si je uspořádat do mnohem více kombinací podle svého vkusu a potřeb. Takto vytvořené ciferníky můžete pak i sdílet – ať už přímo s někým ve vašem dosahu, nebo prostřednictvím sociálních sítí/obchodu s aplikacemi.

Apple Watch umí nově dávat pokyny při jízdě na kole a sledovat další sporty, například tanec. To jsou jen některé z novinek aplikace Fitness, která nahradí odcházející Activity.

Ráno se dozvíte, že je potřeba hodinky nabít. Budete to muset stihnout před odchodem do práce.

Novinkou pro období epidemií je pak kontrola mytí rukou – jakmile hodinky podle pohybů a zvuku vody poznají, že si myjete ruce, postarají se, abyste to udělali opravdu důkladně – respektive dostatečně dlouho.