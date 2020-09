Chytré hodinky Watch GT 2 Pro od Huawei si kladou za cíl vás ohromit designem. Tomu nahrávají použité materiály, které si často spojujeme pouze s výrazně dražšími modely. Již za 8 tisíc korun vám totiž nabídnou titanové pouzdro a safírové sklíčko. Otázkou však je, zda samotnému zpracování bude stačit software.

Již v květnu jsme vám přinesli recenzi na facelift hodinek Huawei Watch GT 2 s přídomkem „e“, který byl jasně zaměřený na sportovce. Už tehdy nás zajímalo, zda Huawei vyřešil problémy, které jsme měli s původními hodinkami GT 2 z konce minulého roku. To se úplně nestalo, naše očekávání se tak upřelo na další generaci. Tu již nějaký ten týden nosím na ruce a rovnou vám mohu prozradit, že ani hodinky GT 2 Pro nebudou vykoupením a v mnoha ohledech za konkurencí stále zaostávají. V mnohém ji však hravě strčí do kapsy. Pojďme na to.

Huawei Watch GT 2 Pro – videorecenze

Technické parametry Huawei Watch GT2 Pro 46 mm Kompletní specifikace Konstrukce 53,6 × 46,7 × 11,4 mm , 53 g , odolnost: ano Pásek kožený, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,39" (454 × 454 px), tvar: kruhový Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ano Chipset Paměť RAM: 32 MB , vnitřní paměť: 4 GB , paměťové karty: ne Akumulátor 455 mAh , nabíjení: bezdrátové, doba nabíjení: 1:00 hodin Dostupnost říjen 2020, 7 990 Kč

Obsah balení: naprostý základ

V balení vás čeká vedle hodinek a nutných manuálů už jen nabíječka. Tedy USB-A/USB-C kabel a nabíjecí kolébka. Zde je však oproti minulým generacím výrazná změna. Hodinky podporují bezdrátové nabíjení (Qi), i nabíječka je tak bezdrátová. Na hodinkách je již nasazený vyměnitelný řemínek (v našem případě kožený), žádný další zde ovšem nenajdete.

Konstrukční zpracování: luxusní trefa

Díky titanovému tělu a safírovému sklíčku se hodinky řadí k těm nejluxusnějším.

Hodinky se budou prodávat v jediné velikosti (menší dámské varianty se tedy nedočkáme) o rozměrech 53,6 × 46,7 × 11,4 mm. Oproti předchozím generacím tedy nepatrně narostly a také jsou těžší (53 gramů bez pásku). Na ruce je pocítíte, ale ani po nepřetržitém nošení (hodinky jsem za dobu recenzování nemusel ani jednou nabíjet) mi nevadily. Ze spodní části je keramická vrstva, která je příjemná na dotyk.

Ta pravá podívaná ale přichází z vrchní strany. Nyní si představíme hlavní trumf nových chytrých hodinek od Huawei. Tím je kombinace safírového sklíčka s titanovým tělem. Díky těmto materiálům se hodinky řadí k těm nejluxusnějším. Pouzdro by tak mělo být velmi odolné, což po svém testování mohu potvrdit. Zároveň je příjemné na dotyk a vypadá opravdu prémiově. Díky safírovému sklíčku se nemusíte bát škrábanců. I to potvrzuji.

Předchozí verze hodinek se vyznačovaly výraznou lunetou (občas značně vystouplou nad okolní povrch). Pokud se vám nelíbila, stejně jako mně, budete potěšeni, že zde je povrch hodinek plochý a displej plynule přechází v nevýraznou lunetu, kterou nyní tvoří jen naznačené hodinové linie. Je to zbytečný detail, který ale ničemu nevadí. Zarovnání displeje s lunetou dává smysl i díky použití safírového sklíčka, takže není potřeba ochranné lunety, abyste si neodřeli displej.

Zpracování tlačítek pak jde ruku v ruce s celým tělem. Tisknou se jistě a dobře vypadají. Jsou však poměrně vystouplá a je velká škoda, že toho Huawei nevyužil a není možné jimi otáčet (což fyzicky jde) pro ovládání systému.

Pokud chcete hodinky především pro sport, potěší vás vodotěsnost do 5 ATM (tedy 50 metrů). Nemusíte je tak sundávat ve sprše a bez problému vám změří i plavání. Pokud je chcete namáčet, tak si ale určitě zvolte sportovní pásek. Na spodní straně již nenajdeme nabíjecí piny, ale nechybí senzory pro měření srdečního tepu či okysličení srdce. Ze strany si všimnete hlasitého reproduktoru, díky kterému můžete nahlas poslouchat hudbu, cvičící příkazy nebo telefonovat přes připojený telefon. Přenos hovoru je dostatečně kvalitní a pro tyto účely jsem hodiny používal častěji, než bych čekal.

Řemínky o šířce 22 mm jsou snadno vyměnitelné, není problém tak měnit pásky sportovní a elegantní dle potřeby. Design hodinek se celkově opravdu povedl a troufám si tvrdit, že jde v tuto chvíli o nejhezčí hodinky s logem Huawei a dost možná o jedny z nejhezčích chytrých hodinek na trhu. A to hlavně v případě, že vás zajímá elegance a chcete je nosit i třeba k formálnímu oblečení.

Líbilo se nám prémiové pouzdro z titanu

odolné safírové sklíčko

dobře zvládnutá tlačítka

univerzální vyměnitelné pásky

kvalitní hovory

bezdrátové nabíjení

Nelíbilo se nám otáčení tlačítek neovládá systém

Displej: není co vytknout

1,4palcový AMOLED displej má rozlišení 454 × 454 pixelů, což znamená jemnost 326 pixelů na palec. To je hodnota srovnatelná třeba s Apple Watch 5 a Huawei v tomto ohledu není co vytknout. Displej zvládá automatickou regulaci jasu a ani na přímém slunci nebudete mít s čitelností problém.

Pokud chcete mít čas zobrazený neustále, hodinky zvládají režim Always-On, ale samozřejmě se to projeví na výdrži baterie. I s tímto režimem byste se však měli dostat na týden používání, což je více než mnohdy zvládá konkurence v běžném provozu.

Vzhled hodinek do značné míry určuje ciferník a tady se Huawei výrazně polepšil. Zatímco u první generace Watch GT byla nabídka velmi omezená, nyní si můžete vybírat z celé řady povedených vzhledů. Ani ty předinstalované nejsou špatné a potěší jak zastánce tradičních ručiček, tak fanoušky digitálních číslic. Zmíním například nový ciferník zobrazující souhvězdí, které se nachází právě nad vaší hlavou.

Nová funkce One Hop vám pak umožňuje z libovolného obrázku vytvořit vlastní ciferník. Tedy téměř. Přes NFC si do hodinek pošlete přiložením tapetu (nejprve je potřeba funkci zapnout). U ciferníku pak máte k dispozici jen nastavení umístění času. Je škoda, že tato funkce není více propracovaná a nemůžete si sami přidávat komplikace.

Líbilo se nám hezký a čitelný displej

dostatečná jemnost

široký výběr ciferníků

nahrání fotky přes NFC