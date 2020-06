Podívejte se, jak se Apple Watch zbavují vody v působivém slo-mo videu

Fotografie: Filip Brož, mobilenet.cz

Ikonické Apple Watch, které již několik let absolutně dominují trhu s chytrými hodinkami, disponují zvýšenou odolností, což znamená, že si je s klidem můžete vzít do bazénu nebo do sprchy.

YouTube kanál The Slow Mo Guys se proto rozhodl „odhalit“, jakým způsobem se hodinky zbavují vody, která nateče do prostoru reproduktorů (chráněných membránou). K natočení videa byl použit speciální makro objektiv, pomocí něhož se můžete podívat, jak hodinky po vytáhnutí z vody několikrát rozvibrují membránu reproduktorů, čímž vytlačí vodu ven. Zvýšená odolnost je k dispozici na Apple Watch Series 2 a novějších modelech.