Kardiolog žaluje Apple za zneužití patentu u chytrých hodinek Apple Watch s EKG

V uplynulých měsících proběhly médii desítky zpráv, které oslavovaly chytré hodinky Apple Watch pro jejich schopnost zachraňovat lidské životy. Šlo například o detekci pádu, díky čemuž hodinky dokázaly včas přivolat pomoc, nebo EKG, pomocí něhož mohli uživatelé odhalit závažnější problémy se srdcem dříve, než by bylo příliš pozdě. Kardiolog z New York University však tvrdí, že u druhé zmíněné funkce se Apple nechal až příliš „inspirovat“ jeho metodou detekce nepravidelného srdečního rytmu (arytmie), kterou si nechal už dříve patentovat.

Jak asi víte, jednou z hlavních funkcí nových Apple Watch čtvrté a páté generace je právě schopnost arytmii rozpoznat a upozornit na ni uživatele, který situaci může následně zavčas řešit se svým doktorem. Podle kardiologa Josepha Wiesela však vychází způsob detekce arytmie u Apple Watch z jím patentovaného postupu. U výpovědi před soudem v Brooklynu, kde žalobu podal, rovněž uvedl, že Apple kontaktoval již v roce 2017. Tehdy zástupcům společnosti údajně představil své řešení detekce arytmie, ale nedomluvili se na spolupráci.

Shouldn't even be a patent. Should be something he gifted to humanity to help out people. First, do some harm, by not allowing the feature, unless you pay him?



Then again, @Apple is sitting on so much cash, why purloin such a feature? Goofy.



https://t.co/RfCVPP3aYW