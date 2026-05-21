Průměrný Čech loni prodatoval přes 15 GB měsíčně. Kolik vy?

Český telekomunikační úřad (viz ctu.gov.cz)oficiálně zhodnotil uplynulý rok. Zveřejněná výroční zpráva ukazuje nejen neutichající hlad české veřejnosti po mobilních datech a moderních sítích, ale také zásadní transformaci samotného úřadu. Ten se v reakci na novou legislativu a evropská nařízení mění z klasického regulátora telekomunikací na obecného strážce digitálního prostoru a umělé inteligence.
Statistiky za rok 2025 každopádně potvrzují, že mobilní data jsou pro českou společnost naprostou nezbytností. Celkový objem přenesených dat meziročně vyskočil o bezmála 25 % a dosáhl úctyhodných 2,16 tisíce petabajtů (PB). Tento trend se jasně odráží v chování jednotlivců – průměrná měsíční spotřeba na jednu datovou SIM kartu vzrostla z 12,5 GB v roce 2024 na loňských 15,1 GB. Celkový trh mobilních služeb v ČR zůstává vysoce nasycený, když operátoři na konci roku evidovali bezmála 16 milionů aktivních SIM karet.
Rok 2025 byl pro ČTÚ zlomový z hlediska legislativy. Únorová novela zákona o elektronických komunikacích rozšířila kompetence úřadu, který nově spravuje například jednotný seznam blokovaných internetových stránek či agendu spojenou s výstavbou sítí. Zároveň se úřad etabloval v roli národního koordinátora podle evropského aktu o digitálních službách (DSA). V této souvislosti vznikl Poradní panel, specializovaný informační web DSA Česko a praktická kalkulačka pro poskytovatele služeb. Velkým tématem budoucnosti je pak umělá inteligence – ČTÚ již loni sestavil expertní tým a zahájil systematické přípravy na výkon dohledu nad systémy AI.
Významný pokrok nastal v oblasti infrastruktury. Úřad v rámci plnění cílů Národního plánu obnovy změřil kvalitu pokrytí v 9 224 základních sídelních jednotkách, kde žije více než tři čtvrtiny populace ČR. Měření však odhalilo i slabá místa – na seznam tzv. „bílých míst“ přibylo 392 nových lokalit s nedostatečným signálem. ČTÚ na jejich odstranění a dokrývání úzce spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu a mobilními operátory.
Vůči veřejnosti zůstává ČTÚ klíčovým arbitrem. V loňském roce úřad rozhodl celkem 35 509 účastnických sporů, vydal přes 23 tisíc rozhodnutí a vyřídil tisíce stížností či dotazů. Komunikaci s občany má usnadnit pokračující digitalizace úřadu reprezentovaná novým ePortálem a nástrojem VPortal, který slouží k ověřování reálného pokrytí službami.
Zapomínat se nesmí ani na prevenci. Telekomunikační akademie ČTÚ v roce 2025 uspořádala 303 přednášek pro více než 7 tisíc posluchačů. Většinu z nich tvořily děti a mladiství, u kterých se lektoři zaměřili na kritická témata dneška – digitální gramotnost a kybernetickou bezpečnost.