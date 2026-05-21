Letíte na MS ve fotbale? Pak oceníte tuto speciální neomezenou eSIM

Severní Amerika se připravuje na nápor fotbalových fanoušků z celého světa. Telekomunikační gigant AT&T (viz att.com) proto v reakci na nadcházející sportovní svátek, kterého se zúčastní i česká fotbalová reprezentace, představil specializované cestovní balíčky postavené na technologii eSIM. Zahraničním návštěvníkům slibuje nejen nejširší síťové pokrytí na kontinentu, ale také konec starostí s drahým roamingem nebo sháněním lokálních plastových SIM karet.
Společnost AT&T, která je mimochodem oficiálním sponzorem americké i mexické fotbalové reprezentace a zámořské MLS, umožňuje vybrat si pokrytí čistě pro území Spojených států, nebo zvolit variantu platnou napříč celou Severní Amerikou, tedy včetně Mexika a Kanady, kde se také šampionát odehrává a Čechy bude zajímat především Mexiko, kde odehrajeme dva zápasy. V nabídce jsou každopádně časové pasy na 1, 7, 15 nebo 30 dní. Uváděné ceny pak již zahrnují veškeré povinné daně a poplatky.
|Pas
|Pouze USA
|USA, Mexiko, Kanada
|1denní pas
|3,99 $ (80 Kč)
|—
|7denní pas
|15,99 $ (330 Kč)
|24,99 $ (520 Kč)
|15denní pas
|25,99 $ (540 Kč)
|39,99 $ (840 Kč)
|30denní pas
|40,99 $ (860 Kč)
|59,99 $ (1 250 Kč)
Základem všech balíčků jsou přitom neomezená mobilní data doplněná o 5 GB vyhrazených pro sdílení internetu přes Wi-Fi hotspot. Operátor navíc avizoval, že v blízké budoucnosti nabídku rozšíří také o neomezené volání a SMS zprávy.
Klíčovou technologickou inovací, kterou AT&T pro letošní fotbalové léto přichystalo, je pak funkce Turbo Live. Ta řeší dlouhodobý problém velkých akcí, nejen sportovních, což jsou přetížené mobilní sítě v okolí stadionů. Zahraniční návštěvníci s aktivovanou eSIM tedy získají prioritní přístup k datové síti. To jim umožní bezproblémově streamovat video přímo z tribuny, sdílet zážitky na sociálních sítích nebo si bez čekání objednat odvoz atp.
„Cestovatelé očekávají, že jejich připojení bude jednoduché, bezproblémové a spolehlivé od okamžiku, kdy dorazí do cílové destinace,“ uvedla Jenifer Robertson, výkonná viceprezidentka a generální ředitelka AT&T. „S eSIM od AT&T přinášíme zahraničním návštěvníkům snadný a flexibilní způsob, jak zůstat ve spojení, aby mohli sledovat každý zápas, sdílet všechny zážitky s přáteli a rodinou doma a vytěžit maximum z každého významného okamžiku během svého pobytu.“
Celý proces aktivace je plně online a obejde se bez návštěvy kamenné prodejny. Stačí vlastnit hardwarově odemčený 5G smartphone s podporou Dual SIM a mezinárodní telefonní číslo. Před odjezdem nebo bezprostředně po příletu si pak stáhnete aplikaci Connect on Demand by AT&T z obchodů App Store či Google Play. Přímo v rozhraní aplikace si vyberete preferovaný tarif, provedete platbu a eSIM na dálku aktivuje. A to je vše, pak už si stačí jen užít Mundial, kterého se česká reprezentace dočkala po 20 letech čekání.