Česko se chystá na vybudování státního operátora

Jak upozornila lupa.cz, český stát připravuje vznik vlastního virtuálního mobilního operátora. Nebude však dostupný běžnému obyvatelstvu, jeho cílem bude něco jiného – zajistit bezpečné a spolehlivé hlasové i datové služby pro složky integrovaného záchranného systému a subjekty krizového řízení. Projekt, který vypsalo Ministerstvo vnitra, nese označení SVOP-Jádro a počítá s vybudováním jádra mobilní sítě pro technologie LTE a 5G.
Celkové náklady jsou vyčísleny na 449,8 milionů korun, z čehož zhruba 153 milionů má pocházet ze státního rozpočtu a téměř 300 milionů korun z evropských fondů. Cílem projektu je vybudovat klíčovou infrastrukturu jádra mobilní sítě, která umožní dlouhodobě udržitelné poskytování bezpečných vysokorychlostních datových i hlasových služeb. Ty mají sloužit nejen pro běžný výkon služby složek IZS, ale především pro situace krizového řízení, kdy mohou být komerční sítě přetížené nebo nedostupné.
Výsledkem má být plně funkční infrastruktura státního virtuálního operátora, která zajistí přístup ke kritickým aplikacím a neveřejným službám i při mimořádných událostech. Důležitým cílem je rovněž omezení závislosti na konkrétních dodavatelích, tedy eliminace takzvaného vendor lock-inu.
Myšlenka vlastního státního operátora se přitom v českém prostředí objevuje opakovaně. Podobným směrem se už dříve vydala také Armáda České republiky. Ministerstvo obrany loni podepsalo memorandum se společností O2 Czech Republic o testování privátních mobilních sítí 4G a 5G, které mají fungovat nezávisle na veřejné infrastruktuře – a to i při blackoutu nebo rozsáhlých krizových situacích. „Privátní 5G sítě jsou cestou k větší suverenitě i rychlejší pomoci. Umožní nám lépe, rychleji i bezpečněji řídit a chránit klíčové komunikační infrastruktury. Díky tomu dokážeme poskytnout spojení i dalším složkám záchranného systému. Ty tak mohou fungovat spolehlivě a nezávisle na veřejných operátorech i v případě mimořádných událostí,“ uvedl generál Petr Šnajdárek, ředitel Sekce KIS MO.