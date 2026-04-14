Lidl se stává mobilním operátorem. Zamíchá kartami díky levnému tarifu i u nás?

Společnosti 1Global a Lidl ze skupiny Schwarz Group oznámily strategické partnerství, které má ambici proměnit trh mobilních služeb v Evropě i dalších regionech. Součástí dohody je i kapitálový vstup Schwarz Group, která získá 9,9% podíl v 1Global. Firma se zároveň stane exkluzivním technologickým partnerem Lidlu pro mobilní konektivitu na příštích pět let.
Klíčovou novinkou je, že se Lidl posune z role prodejce předplacených SIM karet do pozice plnohodnotného virtuálního operátora. To v praxi znamená, že bude nabízet mobilní služby pod vlastní značkou, ale infrastrukturu si pronajme od existujících operátorů. Díky spolupráci s 1Global pak získá přístup k technologické platformě, licencím i partnerstvím s mobilními operátory – aktuálně ve 12 zemích, ovšem s plánem expanze do více než 30 trhů.
Hakan Koç, zakladatel a generální ředitel telekomunikační společnosti 1Global, vysvětluje: „Lidl je partner, který sdílí naši vizi: chceme, aby mobilní komunikace byla pro miliony lidí co nejintuitivnější, flexibilní a digitální. Naše technologie se zaměřuje na digitální služby přizpůsobené potřebám uživatelů a jejich různých zařízení. Chceme úspěšně posouvat technologickou transformaci globálního telekomunikačního trhu ve prospěch lidí.“
Velký důraz tedy bude nepřekvapivě kladen na digitální správu služeb, a to především přes aplikaci Lidl Plus. Zajímavé nicméně je, že z partnerství nemají těžit jen zákazníci, ale i samotní operátoři. Ti totiž získají přístup k obrovské zákaznické základně Lidlu (přes 100 milionů uživatelů aplikace a více než 12 000 prodejen), zatímco Lidl převezme akvizici zákazníků a péči o ně. Technologické řešení přitom poběží mimo jiné na platformě Stackit, což je cloudové řešení Schwarz Group. Připomeňme každopádně, že Lidl mobilní služby nabízí už od roku 2015 prostřednictvím značky Lidl Connect. Nové partnerství nicméně znamená posun na úplně jinou úroveň – od přeprodeje k vlastnímu řízení služby.
Julian Beer, výkonný viceprezident pro nákup ve společnosti Lidl International, uvádí: „Demokratizujeme mobilní komunikaci. Jednoduše, dostupně a v nejvyšší kvalitě. Velmi se těšíme na spolupráci s 1Global. Toto partnerství nám umožňuje stát se aktivními jako virtuální operátor (MVNO). Tím nastavujeme nové standardy a děláme dostupné mobilní služby pro naše zákazníky jednodušší než kdy dřív. Díky integraci nejmodernějších technologií dokážeme naplnit potřeby milionů zákazníků na jednoduché připojení pro jejich zařízení.“
Pokud tak Lidl dokáže zopakovat svůj cenový tlak z retailu i v telekomunikacích, může jít o zajímavou situaci. V zemích jako Česko by to potenciálně mohlo znamenat větší tlak na ceny i jednodušší nabídku.
