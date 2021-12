Bug Pixelů vás přinutí přemýšlet, jestli jsou smartphony skutečně tak skvělé

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Zavolat si mobilem o pomoc – hasiče, policii, záchranku. Věc tak samozřejmá, že si ani neuvědomujeme, jak je skvělá. Když pak přestane fungovat, navíc kvůli skutečně bizarní příčině, je potřeba se zeptat, jestli se smartphony vyvíjejí správným směrem.

Co se vám vybaví, když se řekne Pixel? Google, Android a samozřejmě – nejrůznější chyby, bugy a jiné problémy. Tímto fenoménem jsme se zabývali už před dvěma lety a nevypadá to, že by si z toho Google vzal nějaké ponaučení. Třeba jen k poslední generaci s šestkou v názvu nabízí archiv mobilenetu následující:

A to jsou jenom větší závady, o kterých má „smysl“ psát. Samozřejmě to neznamená, že by telefony od Googlu byly nutně horší než konkurence, ale ve světle toho, že se označují jako etalon, je znát každá nedokonalost. Naplno to pak vyplave na povrch při srovnání s Applem. Ten chápe telefon jako kompletní produkt, zatímco Google jej vidí jako službu, která může být v režimu permanentní betaverze.

Poslední problémy Pixelu popisované uživateli na reddit.com však ukazují, jak hrozné mezery má takový přístup v každodenním životě. I když jsou smartphony v podstatě malé počítače, stále spoléháme na to, že budou umět jednu základní věc – telefonovat. Takový mobilní hovor se může zdát jako rozmařilost, avšak s jednou výjimkou – volání na tísňová čísla. Pokud si ještě pamatujete svět bez mobilních telefonů, dáte mi za pravdu, jak krutá to byla doba, pokud se něco stalo. Namísto tasení telefonu z kapsy a odesílání aktuální polohy jste museli nejdříve přemýšlet, kde by se mohl nacházet nejbližší telefon a jak se k němu dostat. Cenné sekundy při tom plynuly závratnou rychlostí.

A přesně takovou situaci si nedobrovolně prožil člověk z odkazovaného příběhu. Při pokusu volat americké národní číslo tísňového volání 911 jeho Google Pixel 3 zamrznul a nebyl schopen tak základního úkonu, jako je spojení hovoru. Babičku volajícího, která jevila příznaky mrtvice, nakonec zachránilo to, že měla jako člověk „ze staré školy“ stále zavedenou pevnou linku. Mohlo by se zdát, že se jedná o chybu konkrétního kusu v kombinaci s danými místem nebo operátorem. Jak ale Google sám přiznal (opět na reddit.com), jedná se skutečně o chybu v Androidu. Ta nastane, zjednodušeně řešeno, pokud máte na Pixelu s Androidem 10 a vyšším nainstalovány MS Teams, kde zároveň nejste přihlášeni ke konkrétnímu účtu.

Že vám to nedává smysl? To zjevně nikomu, ani samotným tvůrcům daných aplikací a operačního systému. Navzdory neustálému ujišťování, jak moc jsou jednotlivé aplikace v Androidu oddělené, aby si nemohly navzájem škodit. Přesto si z vlastní praxe vzpomínám na příklady, že mi aplikace pro nákup vlakových jízdenek jednou „rozbila“ NFC takovým způsobem, že s telefonem nešlo platit. Jindy aktualizace Chromu dočasně znemožnila odesílání SMS. Jsou to jen hlouposti, které v porovnání s výše uvedeným případem naprosto blednou, ale všechno dohromady ukazuje, jak jsou „chytré“ systémy s operačními systémy křehké a je v podstatě zázrak, že jsou tak nějak funkční. Takový přístup je, alespoň u tísňových volání, hodně na hraně.

Možná si vzpomenete na francouzskou aféru z letošního léta, o které informovala agentura Reuters. Několikahodinový výpadek v síti Orange měl za následek, že se lidé nemohli dovolat na tísňová čísla a bohužel se někteří z nich pomoci už nedočkali. Tamní prokuratura proto šetří, jestli tím někdo nespáchal trestný čin.

Bylo by zajímavé sledovat, jak by se podobné šetření vyvíjelo v případě z USA. Byl by na vině Microsoft? Google? Nebo má někde v sálodlouhých EULA podmínkách formulku, že není možné zaručit dostupnost telefonního spojení, a proto by se na na přístroj nemělo spoléhat jako na prostředek tísňového volání? Možná ano, možná ne, ale pomyšlení, že tak sofistikovaný přístroj nezvládne svoji základní funkci ve chvíli, kdy ji nejvíce potřebujete, je poměrně skličující.