Pozor na wearables. Kvůli nocebo efektu se můžete cítit hůře než ve skutečnosti

Fotografie: Ondřej Pohl, mobilenet.cz

Chytré hodinky, náramky, prsteny a další podobná zařízení se stala hitem několika posledních let. Podle bloomberg.com je pravidelně používá 60 milionů Američanů a poptávka roste každý rok o 10 %. Společně s tím rostou i schopnosti daných zařízení. Nepřetržité sledování srdeční akce, saturace, pohybu, spánku, stresu a dalších veličin jsou aspekty, které si před dvaceti lety nemohli dopřát ani olympijští sportovci. Nicméně nyní je má k dispozici každý, kdo má zájem. Jako obvykle ale nemusí být přemíra informací vždy ku prospěchu věci. Z vědecké komunity tak stále častěji zaznívají hlasy, které před neuváženým používání nositelné elektroniky varují.

Obvykle jsou v této souvislosti zmiňovány případy úzkostných poruch, které nutí citlivé jedince například neustále kontrolovat svoje EKG v domnění, že jim něco je nebo by mohlo být. Hodinky a jejich upozornění však mohou mít vliv i na většinovou společnost, aniž by si to jednotliví uživatelé uvědomovali. Podle vědců jde o dobře známý nocebo efekt. Nocebo (latinsky uškodím) je opak placeba (latinsky potěším). Placebo efekt je dobře známý a spojovaný často s léky – i když pacient dostane neúčinnou látku, důvěra v její schopnosti pak může navodit subjektivní zlepšení stavu. Funguje to i naopak: pokud člověk společně s neúčinnou látkou dostane i důrazná varování o nepříjemných vedlejších účincích, pak je pravděpodobné, že je skutečně začne cítit.

Dané jevy samozřejmě fungují i mimo pole farmacie. Nocebo efekt byl například dokumentován u sportovců, kteří utrpěli otřes mozku. Pokud je jim při vyšetření lékařem zdůrazněno, kolikátý to byl jejich úraz hlavy a jak špatné následky to může mít na jejich zdraví, pak pozorované objekty trpí vážnějšími subjektivními příznaky.

Stejnou schopnost má i nositelná elektronika a její notifikace. Jakmile vám hodinky oznámí, že jste špatně spali, jste ve stresu nebo máte nízkou úroveň energie, můžete se začít cítit hůře, než jak vám ve skutečnosti je – už jen kvůli tomu, že nad danou negativní informací začnete přemýšlet. Záměr tvůrců wearables – abychom se díky nim cítili lépe a byli produktivnější – tak dopadne přesně naopak.

Řešení je podle vědců stejně jednoduché a složité jako v případě jiných problémů s moderními technologiemi: vypnout všechny notifikace, sledování stavu se věnovat nejvýše jednou denně a zvážit, zda takové podrobné sledování vůbec potřebujeme.