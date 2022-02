Je to teprve pár dnů, co jsme pro vás otestovali bezdrátový stojánek s podporou MagSafe, nyní se podíváme na další zajímavé bezdrátové nabíječky od značky Epico. Tentokrát se jedná o nabíjecí podložky s výklopným stojánkem pro Apple Watch. K otestování jsme dostali hned dvě varianty.

Nedávno jsme pro vás otestovali nabíjecí stojánek Epico, který se chlubil podporou MagSafe, byl tedy jako dělaný pro iPhony z řad 12 a 13, které mají magnety zabudované přímo v těle. Pokud však nemáte iPhone z řady 12, respektive 13, můžete využít nabíjecích podložek téže značky.

V nabídce jich má Epico více, my se dnes podíváme na dvě – Epico Wireless Charging Base 2IN1 a 3IN1. Liší se nejen počtem zařízení, která lze najednou dobít, ale také designem a zpracováním. Samozřejmě i cenou, na základě dnešní recenze si tak můžete udělat lepší obrázek o tom, jaká podložka je vhodná právě pro vás.

Technické parametry Epico Wireless Charging Base 2IN1 a 3IN1

Rozměry podložky (2IN1 a 3IN1) 18 × 9,2 × 1,25 cm / 23 × 10,5 × 1,3 cm Hmotnost (2IN1 a 3IN1) 108 / 230 gramů Materiály (2IN1 a 3IN1) ABS / hliník, (eko)kůže Délka přívodního kabelu (2IN1 a 3IN1) 1 / 1,2 metru Konektor (2IN1 a 3IN1) USB-C Maximální souhrnný výkon nabíjení (2IN1 a 3IN1) 12 / 25 W Výkon nabíjení Qi (2IN1 a 3IN1) 5,7,5 a 10 W / Výkon indukce Qi (2IN1 a 3IN1) 2,5 / 5 W Bezdrátové nabíjení ano, Qi LED ano Cena (2IN1 a 3IN1) 1 890 / 2 790 Kč

Obsah balení: adaptér součástí

V obou případech je součástí balení jak samotná podložka, tak přívodní kabel USB-A–USB-C, u dražší podložky 3IN1 v délce 1,2 metru, u levnější varianty 2IN1 o délce 1 metr. V obou případech nechybí ani adaptér do sítě, za což Epico chválíme. V případě dražší varianty je v balení i 30W adaptér, levnější si vystačí s 18W. Do začátku tedy máte vše, co k provozu potřebujete, není třeba nic dokupovat.

Líbilo se nám adaptér v balení

Konstrukční zpracování: levněji, nebo lépe?

Nabíjecí podložky se liší nejen počtem zařízení, která jsou schopna dobít, ale také designem. Zatímco Epico Wireless Charging Base 2IN1 je z bílého plastu (ABS a ohnivzdorné PC), Epico Wireless Charging Base 3IN1 je z hliníku a kůže, respektive rám stanice je hliníkový, vrchní část je koženková. Potěší také elegantní černá barva koženky a klasický šedý hliník, barevná kombinace tedy působí luxusně.

Obě stanice se liší i rozměry. 2IN1 má 18 × 9,2 × 1,25 cm a váží necelých 110 gramů, 3IN1 měří 23 × 10,5 × 1,3 cm a váží více než dvakrát tolik, za což mohou primárně použité materiály.

Obě stanice mají kromě Qi podložky (podložek) také výklopný stojánek s indukčním nabíjením pro Apple Watch. Tento stojánek může být srovnán s podložkou, případně jej můžete vyklopit, a nabíjet tak Apple Watch, které mají spojený pásek a nešlo by je klasicky položit, což je praktické. Vzhledem k indukčnímu nabíjení nelze tímto stojánek nabíjet jiné hodinky, například tedy ani ty, které se nabíjí prostřednictvím technologie Qi.

Výklopný stojánek pro Apple Watch je praktický.

Spodní část obou podložek je pogumovaná a má malé nožky, díky čemuž stanice nekloužou například po stole. Zadní strana základny je opatřena USB-C, zepředu pak je podlouhlá LED, která jemně pulzuje a informuje o tom, že se zařízení nabíjí. U 2IN1 je dioda bohužel trochu výraznější, navíc svítí modře a citlivější jedince by mohla rušit. Model 3IN1 má diodu jemnější, bíle zabarvenou a více zapuštěnou, což se nám líbí více.

Ptáte se, jakou podložku vybrat? Pokud si zakládáte na designu, vyberte Epico Wireless Charging Base 3IN1 bez ohledu na to, zda budete/nebudete nabíjet tři zařízení najednou. Pokud chcete ušetřit, vyberte Epico Wireless Charging Base 2IN1, která rozhodně neurazí, ale v případě přímého srovnání zkrátka ztrácí. Obě jsou však dostatečně elegantní, abyste se za ně nemuseli stydět ani na pracovním stole, natož pak na nočním stolku vedle postele.

Líbilo se nám elegantní design

kvalitní materiály (3IN1)

odpovídající rozměry a hmotnost

výklopný stojánek pro Apple Watch

USB-C

Nelíbilo se nám zbytečně silná LED (2IN1)

Nabíjení: na noc ideální

Stojánek s funkcí MagSafe mohl u (vybraných) iPhonů zpřístupnit rychlé 15W nabíjení, bohužel, bez tohoto standardu je rychlost nabíjení Applem omezena na 7,5 W, a to i přestože obě podložky se chlubí maximálním výkonem 10 W (5, 7,5 a 10 W). Nejde tedy ani tak o omezení Epica jako Applu. Pokud tedy potřebujete nabíjet rychle, bude zapotřebí stále dobíjet kabelem, případně alternativou s MagSafe. My jsme pochopitelně vyzkoušeli obě podložky jak s hodinkami Apple Watch 7, tak také s iPhonem, v našem případě iPhonem 12 Pro Max. Oba zcela vybité produkty jsme nejdříve položili na Epico Wireless Charging Base 2IN1, která dokáže nabíjet iPhone výkonem 7,5 W a hodinky maximálním výkonem 2,5 W (i přestože dokumentace „slibuje“ jen 2 W). Celkový maximální výkon nabíjecí stanice činí 12,5 W.

Zcela vybitý iPhone i Apple Watch se poprvé zapnuly po zhruba 12 minutách. Dobití iPhonu 12 Pro Max do 100 % zabralo 4 hodiny a 9 minut, hodinky se dobily za 2 hodiny a 45 minut. Na 50 % se iPhone 12 Pro Max dobil za 1 hodinu a 45 minut. Za stejnou dobu se Apple Watch 7 dobily na 63 %.

Epico Wireless Charging Base 3IN1 je na tom trochu lépe. Hodinky dokáže zásobovat až 5 W a celkový výkon stanice činí 25 W. Opět jsme tedy provedli stejný test, přičemž nabíjení iPhonu zabralo stejný čas, hodinky se však do 100 % dobily už za 1 hodinu a 45 minut, hodina stačila na 68 %. Pro nabíjení hodinek je tedy tato stanice výrazně lepší.

V obou případech však nejde o výsledky, které by zrovna dvakrát šokovaly, tedy alespoň ne pozitivně. Na druhou stranu, stojí za tím primárně omezení ze strany Applu, za které Epico nemůže. Pokud však chcete bezdrátově dobíjet v průběhu pracovního dne, nebo přes noc, podložky funkci plní dokonale. Stačí odložit a nabíjíte.

Líbilo se nám možnost nabití 2/3 zařízení naráz

Nelíbilo se nám dlouhá doba nabíjení (omezení ze strany Applu)

Závěr: elegantní pomocníci

Testování Epico Wireless Charging Base 2IN1 a Epico Wireless Charging Base 3IN1 nelitujeme. Jde o šikovné pomocníky, kteří dobře vypadají a plní to, co slibují – nabíjení 2, respektive 3 zařízení naráz. Bohužel výrobce zde naráží na problémy, za které může primárně Apple. V roce 2022 zpřístupňuje pro bezdrátové nabíjení (jiné než MagSafe) maximální výkon 7,5 W, což je žalostně málo. V době, kdy i bezdrátovou formou nabijete konkurenční značky za pár minut je přístup Applu ostudou. V Apple ekosystému ale nemáte na vybranou.

Můžeme nabíjecí podložky doporučit k nákupu? Určitě ano. Za rozumné peníze dobijete naráz hodinky a iPhone, pokud máte navíc například i AirPods, bude se hodit podložka Epico Wireless Charging Base 3IN1. Ráno se tak nestane, že byste z domovu odcházeli s vybitou elektronikou – a o to tu jde především.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz