Potvrzeno: Samsungy Galaxy S23 se představí již 1. února

Čekání na příchod nových vlajkových lodí Samsungu se blíží ke konci. Výrobce na oficiálních stránkách oznámil, že následující akce Unpacked 2023 se bude konat 1. února 2023. Očekává se představení tří novinek řady Galaxy S23, ale je možné, že nás výrobce překvapí ještě dalšími novinkami. Celá tisková konference bude přenášena živě od 19:00 hodin.

Bring your epic moments into the spotlight. Join us at #SamsungUnpacked, on February 1, 2023.



