Druhá generace bezdrátového nabíjení Qi se inspiruje u Applu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Oblasti bezdrátového nabíjení zcela jasně dominuje standard Qi představený v roce 2008, za nímž stojí organizace Wireless Power Consortium (dále jen WPC). Za dobu existence nabíjení Qi jsme byli svědky navyšování nabíjecího výkonu, samotný standard se však nijak nezměnil. Menší inovaci svým způsobem představil Apple u nabíjení MagSafe. Je rovněž bezdrátové, jedná se však o proprietární standard Applu. Právě magnetické uchycení je přitom v mnoha ohledech velmi užitečné, neboť umožňuje přichytit k zádům telefonu další příslušenství, ale také je zárukou správného vycentrování cívek, tedy i co nejefektivnějšího nabíjení s co nejmenšími ztrátami.

The Verge nyní přichází s informací, podle které by WPC rádo aktualizovalo standard Qi do podoby připomínající MagSafe. Druhá generace standardu s označením Qi2 [čí-tů] by tak svým způsobem znamenala příchod MagSafe i na zařízení s Androidem. Podle Paula Goldena z WPC to bude jednoznačná výhoda – cívky budou správně vycentrované, což zvýší nabíjecí rychlost. Stejně tak by podle něj mělo bezdrátové nabíjení standardu Qi2 fungovat identicky jako u zařízení Apple, tak u telefonů ostatních výrobců. Apple je údajně důležitým členem WPC a Qi2 využívá tzv. Magnetic Power Profile navržený Applem, uvádí businesswire.com.

Maximální výkon u Qi2 zůstane omezený na 15 W.

Odborníci z WPC rovněž po dokončení prací na Qi2 začnou pracovat na další generaci s vyšším výkonem, neboť i u Qi2 má zůstat maximální výkon omezený na 15 W, stejně má fungovat i detekce cizích objektů, přičemž stále platí, že je technologie primárně určena pro smartphony.

Ohledně kompatibility Qi2 se současnými iPhony s nabíjením MagSafe se údajně zatím neví, jestli to bude možné, neboť má mít Qi2 mírně odlišné rozložení magnetů, než je tomu u MagSafe. Vrásky na čele by uživatelům mohla dělat i autentifikace mezi jednotlivými přístroji, pomocí níž bude teoreticky možné uměle uzamknout kompatibilitu a zprostředkovat ji pouze vybraným zařízením (například jen mezi nabíjecí podložkou a telefony Samsung).

Nový standard by měl být hotový v polovině letošního roku s prvními zařízeními, které jej budou využívat, dostupnými během vánočních svátků.