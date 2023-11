Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Ještě před koncem roku se ukazují novinky, které sází z velké části na design. První z nich je dvojice modelů Honor 100, ale pozadu nechce zůstat ani Oppo Reno 11. Na odhalení láká také OnePlus 12 a do českých obchodů míří TCL s unikátním displejem. Tak vítejte u mNews.

mNews #225 – Předvánoční nálož designových novinek

Podcast v audio formě

Honor 100 oslní designem

Číselná řada od Honoru se rozšiřuju o novou generaci, která nese název Honor 100. Opět přichází ve dvou verzích, přičemž obě se mohou pochlubit krásným designem a špičkovým displejem. Základní model nabídne Snapdragon 7 Gen3, 256GB úložiště a 12 GB RAM. Na zádech jsou dva foťáky. Hlavní od Sony s optickou stabilizací a ultraširokoúhlý s 12 Mpx. Baterii s kapacitou 5 000 mAh nabijete drátově rychlostí 100 W. Telefon se zatím prodává jen v Číně, českou cenu ani dostupnost tak neznáme.

Do vyšší střední třídy pak zamíří Honor 100 Pro, který si v mnohém nezadá s vlajkovými loděmi. Spolu s výrazným modulem pro foťáky na zádech přidává teleobjektiv, ale zlepšuje i výkon. Snapdragon 8 Gen2 je letošní vlajka a rozhodně vás nenechá ve štychu. Vyšší z modelů navíc můžete nabíjet i bezdrátově až výkonem 66 W. Zda se podívá i na náš trh, to zatím není jisté. Ale Honor naznačoval, že by sem těch telefonů chtěl přinášet více. Tak uvidíme.

OnePlus 12 odhaluje vzhled

A pokud vás zajímá design, OnePlus začalo lákat na chystanou novinku OnePlus 12, která se má odhalit již příští týden. Nyní už každopádně víme, jak bude telefon vypadat. A není to žádné extra překvapení, drží se nastavený jazyk předchozích generací. Musím ovšem uznat, že zelená varianta připomínající mramor mě hodně zaujala. Samozřejmostí je pak masivní modul se čtyřmi fotoaparáty na zádech. Firma bude slavit desetileté výročí, tak uvidíme, zda si pro nás přichystá něco speciálního.

Oppo Reno11 (Pro) představeno

Zatímco displej je prostě displej a na přední straně se toho nedá příliš vymyslet, výrobci neustále zkouší různé podoby zad a modulů fotoaparátu. Unikátně tak působí nová řada Oppo Reno11. Sami uznejte, zda se vám to líbí, nebo ne. Těší mě, že i zde se začíná s 256 GB. Na zádech najdete tři foťáky – základní s 50 megapixely, slabší ultraširokoúhlý snímač a nakonec velmi zajímavý 32megapixelový portrétní zoom. Základní model pak nabídne čipset Dimensity 8200, verze Pro zase Snapdragon 8+ Gen1. Oba modely se pak lehce liší třeba i v rychlosti nabíjení, které vás ale nebude zdržovat. O dostupnosti mimo Čínu zatím nepadlo slovo, ale dá se očekávat, že se k nám telefony dostanou.

Unikátní TCL v prodeji

Na český trh však rozhodně míří TCL 40 NXTPAPER, jenž se chlubí nízkou cenou, ale hlavně unikátním displejem. Ten je matný a má připomínat texturu papíru. Já jsem telefon zkoušel a ač je to trochu nezvyk, rozhodně se na displej dívá příjemně. Specifikacemi telefon zamíří spíše do nižší třídy, ale potěšit vás může 256GB úložištěm a štědrým balením. Najdete tam stylus pro psaní na displeji a pouzdro se stojánkem. Zaváděcí cena je lidových pět tisíc korun.

Co na novinky říkáte? Oslovuje vás design novinek od Honoru? A vyzkoušeli byste matný displej na telefonu? Dejte nám vědět do komentářů.