Nový Honor 100 Pro má Snapdragon 8 Gen 2 a výkonné (bez)drátové nabíjení

Fotografie: Honor

Vyšší střední třída se začíná výrazně zaplňovat a svůj podíl na tom má i Honor, který dnes představil novinku 100 Pro. Stylově vyhlížející mobil bude lákat na takřka nekompromisní výbavu, která by měla hravě uspokojit i náročnější. Vaše oči zřejmě ihned spočinou nad elipsovitě tvarovaném fotomodulem, díky čemuž ze zadní strany novinku okamžitě rozeznáte od konkurentů.

Pozadu však nezůstává ani čelní strana, kde je nasazen mírně zakřivený 6,78" OLED displej s velice jemným rozlišením a prozatím blíže nespecifikovanou obnovovací frekvencí. Do displeje je samozřejmě integrována čtečka otisků prstů, která ochrání váš systém. Ten mimochodem obstarává starší Android 13, což je škoda. Nad ním je ještě nadstavba MagicOS 7.2. O co rozhodně nebudete mít nouzi, to je výkon, který má na starost Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, tedy donedávna ten nejvýkonnější typ.

V modulu na zadní straně se nachází trojice papírově schopných fotoaparátů. Hlavní snímač Sony IMX906 má 50 megapixelů a nechybí mu optická stabilizace obrazu. Sekunduje mu ultraširokoúhlý objektiv, který má 12 Mpx, ale bohužel nepříliš působivý záběr 112°. Partu doplňuje 32Mpx teleobjektiv s optickou stabilizací. Honor se však opomněl zmínit, jaké bezztrátové přiblížení bude k dispozici. Známe pouze maximální možný zoom, který bude 50×.

Do těla se dostala baterie s kapacitou 5 000 mAh, která bude nabita opravdu velmi rychle, neboť je podporováno 100W drátové nabíjení. Nijak zvlášť pozadu není ani bezdrátové, které při vhodně zvolené nabíječce dosáhne až 66 W. V další výbavě nechybí 5G, Bluetooth 5.3 nebo Wi-Fi 6.

Výrobce na nic nečekal a Honor 100 Pro již na domácím čínském trhu nabízí ke koupi, a to ve čtyřech barvách – černé, bílé, modré a fialové, přičemž poslední dvě zmíněné barvy nasazují umělou kůži na zadní straně. Daní za to je o tři desetiny větší tloušťka mobilu (8,5 mm oproti 8,2 mm u standardní skleněné verze). Cena je stanovena v přepočtu na 16 tisíc korun za variantu s 1TB úložištěm a 16GB RAM. Základní verze 256+12 GB vyjde na necelých 13 tisíc korun s daní. Kdy se novinka podívá na český trh, to není v tuto chvíli známé.