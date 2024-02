Nižší střední třída nemusí být vůbec nudná. Dokazuje to TCL 40 NXTPAPER, které sice neohromí parametry, přesto dokáže vyniknout. Nabízí nejen bohaté základní balení, kde je třeba i praktický stylus, ale láká i na speciální papírový displej, který je šetrný k očím.

Značka TCL je v posledních letech dobře zaběhnutá, ale asi se shodneme, že málokdy dokáže nějakým zařízením zaujmout. Vesměs jde o průměrné mobily či tablety, které jsou určeny spíše méně náročným. O jistý průlom se však TCL snaží s řadou produktů NXTPAPER. Tato technologie se dostala i do telefonů, jedním takovým je právě dnes testovaný model 40 NXTPAPER. V základu běžný telefon nižší střední třídy, avšak s jistou specialitou navíc. Bude právě ta trumfem, kterým zastíní konkurenci?

Technické parametry TCL 40 NXTPAPER Kompletní specifikace Konstrukce 168,2 × 75,5 × 7,9 mm , 195 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej ?, 6,78" (2 460 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset MediaTek helio G88 , CPU: 2×2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 5 010 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost listopad 2023, 6 499 Kč

Obsah balení: nebývalé bohaté

Na českém trhu se TCL 40 NXTPAPER prodává rovnou ve dvou krabičkách spjatých do jednoho balení. V menším boxu se nachází poměrně precizně vyvedené ochranné pouzdro. To je uvnitř látkově měkčené, zvenku pogumované a perfektně mobil chrání. Součástí pouzdra je navíc výklopný plastový stojánek pro komfortnější videohovory či sledování obsahu. To však stále není vše. Součástí pouzdra je stylus T Pen, který do pouzdra zasunete a je v něm bezpečně ukrytý. Stinnou stránkou pouzdra je, že kvůli stylusu je zezadu vyboulené, telefon se tak při položení výrazně kývá. Samozřejmostí je i datový kabel a nabíjecí adaptér.

Líbilo se nám praktický stylus

ochranné pouzdro se stojánkem

Konstrukční zpracování: pěkný mobil

Samotné zařízení nijak nevybočuje z dnešního standardu. Plastové tělo je spíše lehčí, dobře padne do ruky a zpracování snese vcelku přísná měřítka. Tlačítka se objevují pouze na pravém boku, jsou v příjemné výšce a jistě se tisknou. Spodní hrana je pak místem všech konektorů, tedy USB-C a 3,5mm jacku.

Pozornost však může telefon upoutat barevným provedením. V našem případě máme k dispozici modrou variantu, která se na světle příjemně blyští, ačkoliv není lesklá, což v praxi znamená, že na zádech mobilu neulpívají otisky prstů. Celkově vypadá zadní strana skutečně velmi pohledně, TCL 40 NXTPAPER tak hravě vystoupí z davu.

Na druhou stranu je třeba dodat, že když už vám výrobce nadělí pouzdro, a to velmi zdařilé, jež telefon nejen chrání, ale přináší i praktické věci jako prostor pro stylus a stojánek, budete jej chtít využívat. Jakmile jej nasadíte, veškeré originalita mobilu mizí. Pro úplnost zmiňme, že na zvýšenou odolnost se nedostalo, avšak to je v této cenové hladině běžné, nejde tak o nějaký nedostatek.

Líbilo se nám bytelná konstrukce

příjemně padne do ruky

hezká barevná varianta

Displej: unikátní

Dostáváme se k hlavnímu trumfu telefonu, tím je displej. TCL 40 NXTPAPER má matný displej, což jiné telefony nemají, ale naopak sází na oku lahodící lesklé panely. Matný je však nejen příjemnější pro vaše oči, ale především matnost takřka zcela eliminuje odlesky. Displej je tak v interiérech skvěle čitelný a špatné to není ani venku. Tam se sice výhoda matného panelu částečně ruší tím, že nemá tak vysoký jas, ale ani tak jsem neměl s čitelností výrazné problémy.

Šetrnost k očím však nekončí pouze u matného povrchu displeje. TCL jde ještě dále a nasazuje technologii NXTPAPER. Tento režim, který najdete mezi základním nastavením, přepne displej do módu, jenž ihned připomene běžný papír. Volit můžete mezi barevným/černobílým podáním. Pokud opomeneme originální prostředí, je vše velmi příjemné, především v nočních hodinách, kdy nebudete oči tolik namáhat. Upravené je celé prostředí, a to i v případě volby černobílého režimu.

Pokud necháte vše v konvenčním zobrazení, budete se kochat 6,72" IPS panelem s Full HD + rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Už jen tyto parametry vzbuzují pozitivní dojem u telefonu za necelých 5 tisíc korun. Málokterá konkurence nabídne více. Pokud k tomu připočteme zmíněný režim NXTPAPER, lze říci, že celkově lepší displej budete v této cenové hladině hledat jen velmi obtížně.

K displeji se váže také stylus, který má své místo v dodávaném pouzdru. Pomocí něj můžete samozřejmě telefon ovládat, ale dle očekávání je stylus, TCL jej nazývá T Pen, zcela obyčejný. Nemá žádné doplňkové funkce a nemusí se dobíjet.

Líbilo se nám matný povrch

jemné rozlišení

režim NXTPAPER

Zvuk: stereo přijde vhod

TCL 40 NXTPAPER je vybaveno stereo reproduktory, kdy je jeden nad displejem a druhý na spodní hraně. Hrají hlasitě a překvapivě i poměrně kvalitně. Na sledování videí či hraní her jsou jako dělané. Nechybí ani 3,5mm jack.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: šlo by to rozhodně lépe

Pod kapotou už zjišťujeme, že jsme v segmentu nižší střední třídy. Smířit se musíte s osmijádrovým procesorem Helio G88, který je spjat s 8GB operační pamětí. Chuť si lze spravit 256GB úložištěm, ze kterého zbývá po prvním zapnutí 232 GB pro vaše data, navrch nechybí slot pro až 512GB paměťovku. Výkonu telefon ve výsledku tedy nemá na rozdávání a musíme říci, že pokud chcete například ve velkém hrát hry, bude lepší se poohlédnout jinde.

Benchmark testy

Líbilo se nám velká interní paměť

Nelíbilo se nám slabší procesor

Výdrž baterie: bez zklamání

Baterie má 5 010 mAh, což je stále lepší průměr. Výdrž se bezpečně šplhá nad jeden celý den, brzké večerní nabíjení vás tak rozhodně čekat nebude. Nabíjení je průměrně rychlé, vrcholem je 33 W po drátu, což dává nabíjecí čas kolem hodiny a půl.

Líbilo se nám slušná výdrž

Konektivita: včetně NFC

Nechybí podpora Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS ani NFC pro bezkontaktní platby či rychlé spárování. Smířit se ale musíte s absencí 5G, což je škoda, protože v cenové relaci kolem 5 tisíc korun, kde se TCL 40 NXTPAPER pohybuje, to již bývá vcelku obvyklá součást výbavy. Na druhou stranu méně nároční uživatelé možná tento druh konektivity postrádat nebudou.

Líbilo se nám NFC

Nelíbilo se nám nepodporuje 5G

Fotoaparát: na momentky by to šlo

Na zadní straně jsou hned tři fotoaparáty, nicméně dle očekávání jsou dva takřka zbytečné, a tak je vezmeme velmi rychle. Jde o 2megapixelový makro snímač a 5megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Zejména druhý doplácí na velice nízké rozlišení a tyto snímky vypadají špatně i na displeji telefonu. Za řeč tak stojí pouze hlavní snímač s 50 Mpx, světelností f/1.8 a velikostí snímače 1/2,76". Na optickou stabilizaci je potřeba zapomenout, vrcholem je automatické ostření a přisvětlovací dioda.

Při zvolení automatického režimu fotoaparátu funguje tak, jak očekáváte. Fotí skládáním čtyř snímků do jednoho ve 12,5 megapixelech. Za dobrého světla jsou fotografie velmi slušné, barevně věrné a ostré po celé ploše. To je rozhodně plus a v podstatě i to, co od cenově dostupného telefonu očekáváte. S ubývajícím světlem přichází tradiční potíže, kdy rychle klesá ostrost. Problémem je například již jen větší stín.

Lépe to vypadá s čelní kamerkou, pro potřeby selfies totiž oplývá 32 Mpx a pro potřeby sociálních sítí budou výsledné snímky plně postačovat. Záznam videa je pak spíše jen nouzovým doplňkem s možností maximálně Full HD rozlišení při 30 snímcích za vteřinu.

Nelíbilo se nám velmi nekvalitní ultraširokoúhlý objektiv

nepříliš kvalitní videa

Software: pokulhávající kvalita

Prostředí zajišťuje již starší Android 13 a poměrně masivní nadstavba od TCL. Ta mění například ikonky i styl menu a nastavení. Výsledkem je horší přehlednost, zejména u nabídky s nastavením. Mnohem horší je to však s optimalizací. Prostředí je těžkopádné a když se to propojí s jen průměrným hardwarem, je výsledek opravdu nepříliš oslnivý. Jakmile po telefonu chcete trochu svižné odezvy, budete mít smůlu. Pomaleji se spouští i jednotlivé aplikace. Dodejme, že s aktualizacemi je situace spíše průměrná, v tuto chvíli jsou v TCL 40 NXTPAPER listopadové bezpečnostní záplaty.

Nelíbilo se nám zbytečně mohutná nadstavba

horší optimalizace

Zhodnocení

TCL přišlo s velmi zajímavou technologií matného displeje s možností přepnout jej do papírového režimu, který je nesmírně šetrný a příjemný k očím. Bylo by skvělé moci si takové telefony vybrat napříč cenovými spektry, a získat tak alternativu k lesklým panelům. Aktuálně je však na trhu z telefonů jen model 40 NXTPAPER, který je paradoxně určen jen málo náročným. Ty náročnější hravě odradí nevýkonným hardwarem, těžkopádným prostředím či nepříliš kvalitními fotoaparáty. V současné době je tak TCL 40 NXTPAPER vlaštovkou se zajímavou vymožeností, kterou málokdo ocení. Náročné nebude zajímat, nenáročným zase nebude nic moc říkat použitá technologie a upřednostní spíše líbivý vzhled, případně 5G, obojí totiž v cenové hladině kolem 5 tisíc korun lze nalézt.

Konkurence

Jak jsme naznačili, hledat konkurenci s matným displejem je marné, neexistuje. Nabízí se ale třeba Poco M6 Pro, které má kvalitnější fotoaparát, svižnější prostředí či výkonnější procesor. Dražší je přitom jen o pár set korun.

Přejít do katalogu Xiaomi Poco M6 Pro 12+512 GB Rozměry 168,6 × 76,3 × 8,2 mm , 199 g Displej AMOLED, 6,79" (2 460 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx Procesor MediaTek helio G99 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh

S cenou kolem 5 tisíc korun můžete mít i telefon s podporou 5G. Jde například o Vivo Y52 5G. Daní za konektivitu je však poloviční operační i interní paměť.

Přejít do katalogu Vivo Y52 5G Rozměry 164,3 × 75,3 × 8,5 mm , 193 g Displej TFT IPS, 6,58" (2 408 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 1 080 × 1 920 px, 60 FPS Procesor MediaTek Dimensity 700 , Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz