Rozbalujeme TCL 40 NXTPAPER. Co vše dostanete za 5 tisíc korun?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

TCL patří mezi větší výrobce mobilních telefonů a dobře zavedené značky na českém trhu. Současně se však jedná o výrobce, který se soustředí spíše na základní modely a střední třídu. A někde na pomezí se nachází novinka TCL 40 NXTPAPER. Ta sice vypadá jako zařízení pro méně náročné, avšak současně se snaží nabídnout velice komplexní výbavu umocněnou nevídaně bohatým prodejním balením.

Na českém trhu se totiž TCL 40 NXTPAPER prodává rovnou ve dvou krabičkách spjatých do jednoho balení. V menším boxu se nachází poměrně precizně vyvedené ochranné pouzdro. To je uvnitř látkově měkčené, zvenku pogumované a perfektně telefon chrání. Součástí pouzdra je navíc výklopný plastový stojánek pro komfortnější videohovory či sledování obsahu. To však stále není vše. Součástí pouzdra je stylus T Pen, který do pouzdra zasunete a je v něm bezpečně ukrytý. Stinnou stránkou pouzdra je, že kvůli stylusu je zezadu vyboulené, telefon se tak při položení výrazně kývá.

Očekávanou kaňkou na kráse může být fakt, že pouzdro do značné míry „zničí“ vzhled mobilu. A TCL se přitom tak snažilo. Na test nám dorazila opravdu líbivá zářivě modrá varianta, která v davu rozhodně nezapadne.

Už při prvním zapnutí si ti všímavější uvědomí, že displej vypadá přeci jen poněkud jinak. TCL totiž v některých zařízeních nasazuje speciální druh elektronického barevného displeje, který velmi zdařile imituje klasický papír, což umocňuje i matná úprava IPS panelu. Na displeji tak neulpívají otisky prstů ani se neleskne, což se skutečně kladně projevuje na lepší čitelnost, především venku. Je však třeba dodat, že standardně se displej zobrazuje jen s lehkou úpravou. V nastavení můžete udělat mnohem více.

Můžete si zapnout opravdový režim NXTPAPER a zvolit si buď barevný papír, nebo inkoustový papír. První volba ještě více zpříjemní pozadí a nasadí spíše pastelové barvy v decentní formě. Inkoustový papír pak přepne displej do skutečně papírového a černobílého režimu, který je příjemný třeba před spaním. Sluší se dodat, že přepnutí není otázkou okamžiku, ale zabere zhruba 15 vteřin.

Samotný telefon je svou výbavou poplatný nižší střední třídě. Hardware obstarává procesor Helio G88 a 8GB RAM, což však mimochodem znamená, že na podporu 5G je nutné zapomenout. Naopak 256GB paměť je velkorysá a potěší. Po prvním zapnutí zbývá pro vaše data zhruba 231 GB prostoru. Prostředí obstarává starší Android 13 s listopadovými bezpečnostními záplatami, což špatné není. Optimalizace je ale přinejlepším průměrná a občasné záseky animací či delší čekání se bohužel koná.

TCL 40 NXTPAPER v redakcí nadále testujeme. Pokud vás o něm cokoliv zajímá, určitě se nás zeptejte přímo v diskuzi pod tímto článkem.