Tentokrát se vyznamenal zase Apple a snažil se děti ochránit před vším asijským

Rozmohl se nám nám tady takový nešvar. Stroje převzaly vládu a začínají nám diktovat, co smíme a co ne. Na první pohled jsou to zábavné historky, ale úsměv na rtech vám zamrzne ve chvíli, kdy pochopíte, že se o žádný vtip nejedná…

Když jsme si minulý týden říkali o blokování aplikace v Google Play Store kvůli naprosto nevinné příponě .ass v seznamu podporovaných titulků, byl to přesně ten typ ploché historky okresního formátu, ze které se nakonec stane jenom anekdota. Omyl se podařilo snadno identifikovat a tím pádem i napravit, takže publicita věnovaná vývojáři a jeho přehrávači nakonec přinesla i nějaké to ovoce.

Stačilo by už jenom dodat filmovou hlášku o politováníhodném omylu, který se v našem ústavu stává maximálně jednou za deset let. Jenže uplyne jen pár dní a máme tu „případ“, který se sice v mnohém liší, ale zároveň je až děsivě podobný. Jak si povšimli reportéři independent.com, na zařízeních od Applu nešlo v prohlížeči Safari vyhledávat slovo „Asian“, které v angličtině znamená jak přídavné jméno „asijský“, tak se s ním označují obyvatelé tohoto kontinentu. Na černé listině se tak ocitla například i populární asijská kuchyně.

V dnešní rasově velice citlivé době něco takového nemůže zůstat bez odezvy. Zvláště pak, když stejný prohlížeč vrací dotazy týkající se jiných etnik a ras korektní výsledky. Naštěstí před tím, než se Applu podařilo vyvolat další masové nepokoje, se do případu vložil vývojář pro iOS Steven Shen, který upozornil, že rodičovský filtr obsahuje tuto chybu už od loňského podzimu, avšak navzdory jeho hlášením se dostala až do finální verze.

On iOS, if you turn on “Limit Adult Website” under Screen Time->Content Restrictions, Safari blocks any website URL containing the word “asian”. Seriously, go try it, it’s unbelievable. I filed a Feeback a long time ago. Nothing changed. Please RT for visibility. @AppleSupport — Steven Shen (@Stevenpotato) February 3, 2021

Nemusíte se bát, Apple není programový rasista, který by chtěl před dětmi záměrně zamlčet existenci největšího kontinentu a všech jeho krás. Bylo by zábavné spekulovat, jestli tak činí kvůli problematickým vztahům s Japonskem v minulosti, či se případně bojí rostoucího vlivu Číny v současnosti, ale situace je o mnoho prozaičtější. Slovem „Asian“ se rovněž označují filmy pro dospělé, ve kterých – věřte, nebo ne – se předvádějí hlavně Asiatky. Z nějakého důvodu je tento termín při vyhledávání populárnější než jiné rasy, a proto si nejspíše vysloužil své místo na „blacklistu“ (smí se tak ještě vůbec označovat?) nevhodných výrazů. Své tvrzení jsem původně chtěl náležitě podložit odkazy na populární server zabývající se touto tématikou – tedy filmy pro dospělé. Rozumějte dobře, žádný explicitní obsah, jen nudná procenta a grafy o tom, co právě lidé hledají a na co se dívají.

Pak jsem si ale vzpomněl, že už jednou mě podobná snaha citovat dostala do problémů, které mají s tímto a mnoha dalšími jedno společné – jakási neživá entita si přivlastňuje právo vyšší morální moci. A čím je méně dokonalá, tím je horlivější a snaží se vás pro vaše vlastní dobro ochránit tu před formátem titulků, tu před vším z Asie. A zítra?

Zítřek nevypadá moc růžově. Hlavou mi bleskla vzpomínka na léto 2013, kdy byl svět ještě relativně v pořádku, tedy až na to, že mi registrační proces na eBay odmítl uživatelské jméno „opohl“ coby zkráceninu jména a příjmení jako login do služby – tentokrát s poukazem na vulgaritu. Dodnes se mi skutečnou příčinu nepodařilo rozklíčovat a docela mě to trápí. Co když ze stejného důvodu začnu mizet ze sdíleného prostoru a vzpomínek? Tak sdílejte, než mě smažou.