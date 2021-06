AirTag obdržel aktualizaci, která má zamezit špehování

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Nejnovější aktualizace chytrého přívěsku AirTag, na kterou jako první odkázal cnet.com, upravuje způsob, jakým se přívěsek chová po delší době od posledního kontaktu se spárovaným zařízením. Původně vydal přívěsek zvukové upozornění po třech dnech od poslední synchronizace s propojeným iPhonem (případně iPadem). To však zároveň umožnilo přívěsek používat jako jednoduché trackovací zařízení osob, které o přítomnosti AirTagu neměly ponětí. Nově je tak časová prodleva kratší a přívěsek vydá zvukové upozornění v rozmezí 8 až 24 hodin od posledního kontaktu se spárovaným zařízením.

Aby Apple odradil potenciální „špehy“ před zneužitím AirTagu, přidal funkci, která umožňuje osobám, jež u sebe AirTag naleznou pomocí iPhonu či jiného zařízení s NFC, získat instrukce, jak trackování vypnout. V průběhu roku by měl Apple podle cnet.com rovněž zveřejnit více informací o fungování AirTagu a FindMy na operačním systému Android. Očekává se, že představí aplikaci, která by měla detekovat nechtěné AirTag přívěsky či aktivovaná zařízení FindMy, která mohou být využita pro špehování (iPhony již takovýto systém ochrany mají). Nejnovější aktualizace AirTagu by se měla do přívěsku automaticky stáhnout, jakmile se nachází v blízkosti iPhonu/iPadu.