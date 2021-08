Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Leakster s přezdívkou Snoopy na Twitteru prozradil, že vylepšený Wear OS 3 bude podporovat kromě hlasového asistenta od Googlu také další alternativu. V případě chystaných cchytrých hodinek od Samsungu to má být kromě Google Asistenta také Bixby, u jiných značek, které by Wear OS v budoucnu implementovaly, by to však teoreticky mohli být i jiní hlasoví asistenti.