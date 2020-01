Cortana dostane v nových Windows výrazná vylepšení

I když hlasová asistentka Cortana nepatří (také kvůli absenci češtiny) mezi často využívané hlasové asistenty, je zajímavé pozorovat, jak se Microsoft staví k jejímu vývoji a použití. V poslední době se totiž jedná o typický veletoč velkých korporací, kdy se s velkou slávou objevují funkce, které byly před tím v tichosti zrušeny.

Na zajímavé novinky v beta verzi 2.1912.18729.0 upozornil aggiornamentilumia.it. Jedná se například o návrhy, možnost aktivovat hlasovou asistenci pouhým příkazem, nový design a také odstranění podpory starších verzí Windows.

Tato nová verze by se mohla objevit ve Windows s označením 20H1, která se na počítače začne šířit na jaře roku 2020. Bohužel to však nevypadá, že by Microsoft plánoval nějaké dramatické rozšíření podporovaných jazyků.