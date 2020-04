Beta verze iOS 13.5 usnadňuje odemykání iPhonu, když máte roušku

S příchodem pandemie nového typu koronaviru přišel také nespočet opatření, která mají bránit nekontrolovatelnému šíření viru. V některých zemích, včetně České republiky, je to i povinné nošení roušek, respektive alespoň nějaké formy ochrany úst a nosu. Nasazením roušky si však vždy zakryjete značnou část obličeje, čímž ze hry vyřadíte všechny moderní formy jeho rozpoznání. Zcela logicky si v roušce nemůžete odemknout ani iPhone prostřednictvím Face ID, o čemž jsme vás informovali již v březnu. Později se sice objevila řešení, ale žádné nebylo ideální.

Problematiku se jal vyřešit samotný Apple a výsledek jeho snažení lze vidět v nejnovější beta verzi iOS 13.5, o čemž informuje 9to5mac.com. iPhone nově rozpozná, že máte nasazenou roušku a nebude se nijak zdržovat další snahou o rozpoznání obličeje. Odemykací obrazovka vás automaticky přenese do části, kde můžete zadat bezpečnostní kód a telefon odemknout. Pokud byste si přeci jen přáli využít Face ID, postačí provést tah prstem. Nové řešení je rozhodně vítané, neboť uživatel nemusí kvůli odemknutí sundávat roušku.

As pointed out by @Sonikku_a2, if you’re wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p