Apple vysvětluje, jakým způsobem nakládá Siri s vašimi daty

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Hlasoví asistenti jsou mnohdy poměrně kontroverzní téma, především ve spojitosti se soukromím uživatelů. Neexistuje přitom zřejmě žádný více rozšířený hlasový asistent, který by si již neprošel nějakým tím skandálem a uživatelé si stěžovali, že odposlouchává více, než by bylo záhodno, tedy i v situacích, kdy by poslouchat neměl. Každý, kdo chce hlasové asistenty používat, by však měl s tímto rizikem počítat.

Početnou uživatelskou skupinu má pak také hlasová asistentka Siri, na kterou se spoléhají miliony uživatelů po celém světě, a pokud se řadíte mezi ně, mohlo by vás zajímat, jakým způsobem Siri, resp. Apple s vašimi daty nakládá. Cupertinský gigant vysvětluje celý proces v několika krocích.

Siri zpracovává údaje přímo v zařízení, kdykoli je to možné

Hlasová asistentka Siri je navržená tak, aby v zájmu ochrany uživatelů probíhalo co nejvíce zpracování údajů přímo v zařízení daného uživatele. Apple chce touto cestou zajistit co nejosobnější uživatelskou zkušenost bez nutnosti přenášet a analyzovat osobní údaje na svých serverech. Když uživatel promluví na Siri nebo jí něco napíše, zpracování proběhne v zařízení, kdykoli je to možné. Například když uživatel požaduje od Siri přečtení nových zpráv nebo když Siri nabídne návrhy prostřednictvím widgetů a vyhledávání pomocí Siri, ke zpracování dojde přímo v zařízení. Obsah konverzací se nikdy nedostane na servery Applu, protože splnění požadavku se obejde i bez toho. U podporovaných zařízení (tj. na iPhonech s čipem A12 Bionic a novějším) se hlas uživatele zpracuje kompletně v zařízení za použití Neural Enginu, pokud uživatel neudělí souhlas s jeho sdílení s Applem.

Apple minimalizuje množství dat, která Siri shromažďuje

I když se Apple snaží provádět co nejvíce procesů v zařízení, určité funkce se bez napojení na servery Applu neobejdou. V takovém případě Siri použije k poskytnutí přesného výsledku co nejméně dat. Vyhledávání pomocí Siri ani požadavky na Siri nejsou žádným způsobem spojené s uživatelským účtem u Applu. Ke sledování zpracovávaných údajů slouží náhodný identifikátor, což je dlouhý řetězec složený z písmen a číslic, který je spojený s jedním zařízením. K provázání uživatelovy identity prostřednictvím jeho účtu u Applu nebo telefonního čísla tedy nikdy nedochází, což je dle názoru Applu u dnešních digitálních asistentů jedinečné.

Apple neukládá zvukové záznamy interakcí se Siri, pokud uživatel neudělí výslovný souhlas k jejich použití ke zdokonalení Siri. A v těchto případech slouží pouze k tomuto účelu. Svůj souhlas mohou uživatelé navíc kdykoli odvolat.

Průlomová ochrana soukromí díky systému Private Cloud Compute

Apple Intelligence s sebou přináší možnosti, které mají uživatele vnést do nové éry Siri. Uživatelé totiž zvládnou spoustu věcí rychleji a snadněji zásluhou zabudovaných inteligentních funkcí, díky kterým je Siri každým dnem schopnější, osobnější a užitečnější.

Vzhledem k tomu, že Apple Intelligence je navržená tak, aby na každém kroku chránila soukromí uživatelů, řada jejích modelů běží plně na zařízení. Na požadavky, které vyžadují přístup k větším modelům, využívá privátní cloudový computing, který rozšiřuje ochranu soukromí a zabezpečení iPhonů i na cloud a zpřístupňuje ještě víc inteligence. Když Siri použije Private Cloud Compute, údaje se neukládají, nejsou přístupné ani Applu a slouží pouze ke splnění daného požadavku.